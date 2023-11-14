الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه أسيوط تعلن ضعف المياه بسبب توقف محطة مرشحات منفلوط لـ 7 ساعات

محطة مياه بأسيوط،
محطة مياه بأسيوط، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن توقف محطة مرشحات منفلوط وخروجها عن الخدمة لمدة 7 ساعات متتالية، بسبب أعمال التوسعات بها ، وذلك ابتداء من الساعة 11 ليلا اليوم إلى فجر يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 مما يترتب عليه وينتج عنها ضعف عام بالمياه فى مركز ومدينة منفلوط وقراه. 

 

تشغيل الآبار الارتوازية للتغلب على ضعف المياه 

وبناءً على تعليمات المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط نوهت الشركة أن وصول المياه لمدينة منفلوط وقراها سيكون ضعيفا إلى حد ما وخاصة في الأدوار العليا، موضحا أن من البدائل لذلك هو تشغيل الآبار الارتوازية لحين عودة تشغيل المحطة مرة أخرى. 

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أعمال توسعات بالمحطة 

ولذلك ترجو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط من العملاء والمواطنين بمدينة منفلوط توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف وحتى عودة المياة بقوتها عقب تشغيل المحطة وعودتها للخدمة وانهاء أعمال التوسعات بها. 

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وأكدت شركة المياه من خلال بيان لها أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على  http://ascww.org/public/
والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS  لاستقبال الشكاوى الالكترونية  على  أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو  أي احتياج لسيارات مياه.

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