الأوقاف تعلن فتح الباب أمام الراغبين في الانتقال للعمل بها من الجهات الحكومية

أعنلت وزارة الأوقاف عن فتح الباب أمام الراغبين في العمل بوزارة الأوقاف من العاملين المعينين بالجهات الحكومية نقلًا أو ندبًا، للعمل بديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

التخصصات المطلوبة في وزارة الأوقاف

في التخصصات التالية:

1- الشئون الهندسية.

2- الشئون القانونية.

3- الشئون المالية.

4- التحول الرقمي.

5- الموارد البشرية.

فعلى من يرغب ملء هذا النموذج



في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

مسجد قراءة سورة الكهف

وفي وقت سابق اوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار جهود الوزارة الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تعقد الوزارة (300) مجلسًا لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

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وذلك يوم الخميس المقبل الموافق: 16 / 11 / 2023م - 2 من جمادى الأولى 1445هـ عقب صلاة العشاء، والمشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.



وفي سياق متصل في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (المنيا – جنوب سيناء – شمال سيناء)، يوم الجمعة القادمة: (3 جماد أول 1445هـ)، الموافق (17/11/2023م).

وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات ".