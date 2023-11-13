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أخبار مصر

الأوقاف: قراءة سورة الكهف في 300 مسجد بعد صلاة العشاء الخميس المقبل

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

قالت وزارة الأوقاف: إنه في إطار جهود الوزارة  الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تعقد الوزارة (300) مجلس لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق: 16 / 11 / 2023م - 2 من جمادى الأولى 1445هـ  عقب صلاة العشاء.

 وأشارت إلى أن المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.
وبيان تلك المساجد كالتالي:


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وفي سياق متصل، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (المنيا – جنوب سيناء – شمال سيناء)، يوم الجمعة القادمة: (3 جماد أول 1445هـ)، الموافق (17/11/2023م).

وتضم القافلة (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات "

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