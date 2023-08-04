الجمعة 04 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل العيش السوري في البيت زي الجاهز وأوفر

العيش السوري، فيتو
العيش السوري، فيتو

طريقة عمل العيش السوري، في البيت، من الوصفات التي أصبحت الكثير من ستات البيوت تحاول إجادة عملها، حتى يمكنها أن تصنعه بنفسها في البيت، بدلًا من أن تضطر لشرائه، للتوفير في الميزانية.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل العيش السوري في البيت بطريقة سهلة ومضمونة، لتصنعي لأبنائك ألذ السندوتشات في البيت، للتوفير في الميزانية، وللحفاظ على صحة أبنائك.
 


مكونات عمل العيش السوري

 

العيش السوري في البيت

 

خميرة - ملعقتان صغيرتان
سكر - ملعقة كبيرة
ماء دافئ - كوب وربع
دقيق - 3 أكواب ونصف
ملح - نصف ملعقة صغيرة
زيت للقلي - بحسب الحاجة

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1- في وعاء صغير الحجم، ضعي الخميرة وربع كوب من الماء ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.

2- أضيفي السكر ثم اتركي المكونات جانبًا لحوالي 10 دقائق، حتى تتفاعل الخميرة.

3- انخلي الملح وكوبان ونصف من الدقيق في وعاء متوسط الحجم، احدثي فجوة في الوسط ثم اضيفي مزيج الخميرة وما تبقى من الماء.

4- اخلطي المكونات بواسطة يديك حتى تتشكّل عجينة متماسكة مع إضافة ما تبقى من الدقيق بالتدريج.

5- ضعي العجينة على سطح صلب ثم ادعكيها لحوالى 10 دقائق حتى تصبح ليّنة.

6- ادهني العجينة بالقليل من الزيت ثم غطّيها واتركيها جانبًا لحوالى ساعتين حتى يتضاعف حجمها.
7- قسمي العجينة الى كرات صغيرة الحجم ثم افردي كلّ كرة الى دائرة رقيقة السماكة.
8- حمِّي الصاج ثم ضعي دوائر العجينة واتركيها حتى تنضج من الجهة الأولى.

9- اقلبي العجينة إلى الجهة الثانية حتى تتحمّر ثم قدمي الخبز مباشرة على سفرتك.

 

طريقة عمل العيش الفينو في البيت

العيش الفينو

ونستعرض طريقة عمل العيش الفينو في البيت، حتى لا تحتاجي لشراءه، وتوفري في الميزانية، فيمكنك عمل كميات أكبر، وبتكلفة أقل من التي تشتريها من الفرن.

 

مقادير عمل العيش الفينو

كيلو دقيق
٢ كوب ماء دافئ
٨ ملعقة كبيرة زيت
٢ ملعقة كبيرة خميرة
٢ ملعقة كبيرة سكر
٢ ملعقة كبيرة حليب بودر
٢ ملعقة كبيرة خل
٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح

 

طريقة عمل العيش الفينو

اخلطي كلا من الخميرة والسكر، والحليب البودرة، وعدة ملاعق من الدقيق، مع بعض، مع تقليبهم جيدا، ثم اتركيهم قليلا، حتى تعمل الخميرة.
بعد أن تتأكدي من عمل الخميرة بنجاح – وذلك من خلال ظهور الفقاقيع، وتضاعف كميتها – يمكنك الآن إضافة الماء المختمر إلى بقية المكونات، مع العجن المستمر، حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.
سر نجاح طريقة عمل العيش الفينو في البيت، هو العجن لأطول مدة ممكنة، والتي لا تقل عن 15 دقيقة.
اتركي العجين ليرتاح قليلا، حوالي ربع إلى نصف ساعة، ثم فرغي منه الهواء تماما، ثم ابدأي في تشكيله.
يقطع العجين إلى قطع صغيرة، يصل حجم القطعة إلى جوالي 60 جرام، ثم افردي كل قطعة بالنشابة جيدا، حتى تصبح كالفطيرة أو البيتزا مستديرة.
لفي العجينة في شكل رول، ثم اغلقي الحواف جيدا، وضعيها في صاج مدهون القليل من الزيت.
وكلما انتهيتي من صاج، غطيه واتركيه ليتخمر حوالي نصف ساعة.
ادخلي الصاج على فرن ساخن بأعلى درجة حرارة.
لا يستغرق العيش لفينو في الفرن أكثر من 10 دقائق، ولكن عليكي متابعته، حتى يحمر الوجه قليلا.
فور خروج الصاج من الفرن، رشي العيش الفينو بالماء، ثم غطيه بقطعة قماش او فوطة نظيفة وجافة، وهذه الخطوة تضمن لكي طريان الفينو.

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