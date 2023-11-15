وزير الخارجية الأسبق: مسؤولون أمريكيون كبار ينتقدون بايدن بسبب دعمه للاحتلال

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تطورا كبيرا في الموقف الأمريكي من العدوان على غزة، وهو ما كشفته رسائل الاعتراض التي أرسلها موظفو العديد من الإدارات في البيت الأبيض إلى بايدن.

رسالة تحذير من 500 مسئول لبايدن بسبب دعم إسرائيل

وقال نبيل فهمي:" إن رسالة المسؤولين الأمريكيين تعتبر تطور ملحوظ وملفت للنظر، وهؤلاء ليس فقط مسؤولين عاديين إنما مسؤولين كبار في الحكومة، وذلك حدث بالتوازي مع عدد كبير من المظاهرات في العواصم الغربية وهو ما كان له تأثير واضح على العديد من المواقف".

وأكد وزير الخارجية الأسبق:" أن هذا التحرك لن يكون له تاثير بمفرده ولكن سيضاف الى بعض الضغط على الإدارة الأمريكية".

وأشار نبيل فهمي إلى أن هذا الضغط تسبب في تغيير موقف الإدارة الأمريكية من التأييد الكامل لإسرائيل إلى مطالبتها بعدم التعرض للمواطنين العزل والمستشفيات

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وفي تمرد كبير ورفض للسياسات الأمريكية، أرسل أكثر من 500 سياسي وموظف من حوالي 40 وكالة حكومية أمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، احتجاجا على دعمه الثابت لإسرائيل الكيان الغاصب لأراضي فلسطين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

وتدعو الرسالة، المقدمة إلى بايدن وحكومته، إلى السعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ودعت الرسالة بايدن، إلى وقف تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 11 ألف شخص.

وقالوا: “إننا ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا؛ واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

سياسة بايدن تجاه إسرائيل

وتعكس الرسالة القلق المتزايد والمعارضة الداخلية داخل إدارة بايدن بشأن سياسة بايدن تجاه إسرائيل، وهذه هي الأحدث من بين عدة رسائل احتجاج من مسؤولين حكوميين، بما في ذلك ثلاث مذكرات داخلية مرسلة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

في حين أن الموقعين على الرسالة لم يتم الكشف عن هويتهم خوفًا على وظائفهم وسلامتهم الشخصية، إلا أن اثنين من المعينين السياسيين الذين ساعدوا في تنظيم الرسالة قالوا إن غالبية الموقعين كانوا معينين سياسيين من مختلف الأديان وعملوا في وكالات من مجلس الأمن القومي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.