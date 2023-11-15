قذائف البوارج وذخيرة خارقة، تفاصيل إرسال أمريكا أسلحة إلى إسرائيل سرا
أفادت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل إرسال المزيد من الذخيرة والصواريخ سرا لإسرائيل بشكل يومي تقريبا.
قذائف البوارج والذخيرة الخارقة
ووفقا للشبكة الأمريكية ترسل الولايات المتحدة سرًا ذخيرة إضافية إلى إسرائيل، بما في ذلك الصواريخ، وتزويد القذائف للبوارج، والذخيرة الخارقة للتحصينات، وغير ذلك الكثير.
وقالت بلومبيرج أن توريد الأسلحة إلى إسرائيل أوسع بكثير مما يتم عرضه في وسائل الإعلام ولا ينتهي بصواريخ القبة الحديدية الاعتراضية.
طائرات مقاتلة متقدمة
ومن بين أمور أخرى، أشارت بلومبرج إلى أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل أيضًا بصواريخ موجهة بالليزر تطلقها طائرات مقاتلة متقدمة، بالإضافة إلى قذائف 155 ملم وأجهزة رؤية ليلية ومركبات مدرعة جديدة.
ولفتت "بلومبرج" إلى أن الذخائر تصل إلى إسرائيل رغم تحذير كبار المسؤولين في إدارة بايدن من إيذاء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
تأمين إطلاق سراح الأسرى
في غضون ذلك، جرت الليلة الماضية مكالمة هاتفية أخرى بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أفاد البيت الأبيض أن "بايدن ونتنياهو ناقشا بشكل مطول الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس".
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