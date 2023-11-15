إسرائيل تناقش مشروع قانون لاستخدام الحيوانات المنوية للجنود القتلى
قال موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، إن لجنة الصحة بالكنيست الإسرائيلي، تقدمت بمشروع قانون قدمته عضو الكنيست من حزب الليكود يهدف إلى السماح باستخدام الحيوانات المنوية للجنود الإسرائيليين والمدنيين الذين قتلوا خلال الحرب مع حركة حماس.
الحرب على غزة
وأضاف الموقع أنه خلال الأربعين يومًا من الحرب على غزة، تم تقديم عشرات الطلبات للاستفادة من الحيوانات المنوية للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا.
وأوضح الموقع أنه تم تجميد الحيوانات المنوية لـ 39 إسرائيليا، منهم 32 جنديا و7 مدنيين، بحسب البيانات التي وزارة الصحة الإسرائيلية لحفظ الحيوانات المنوية.
مراعاة حق النسب لشريكته
ويقترح مشروع القانون السماح لزوجة الشخص المتوفى، الذي لم يعارض أن يستعمل منيه بعد وفاته ولو لم يترك تعليمات صريحة في الموضوع، على افتراض أنه يريد استمرار الوحدة الأسرية التي أنشأها، ومراعاة حق النسب لشريكته.
ويقترح أيضًا السماح لوالد المتوفى، باستخدام حيواناته المنوية من خلال امرأة أخرى ستكون أم الطفل الذي سيولد، بموافقة المحكمة.
أخذ السائل المنوي من المتوفى
ووفقا للموقع فإنه سيتم في إطار القانون تحديد أن تاريخ أخذ السائل المنوي من المتوفى لن يسبق تاريخ تحديد الوفاة ولن يتم أخذ السائل المنوي من المتوفى إذا مضى أكثر من 48 ساعة من التاريخ تحديد الوفاة القلبية التنفسية.
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