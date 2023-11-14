افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه محمد سند، رئيس منطقة القناة والشرقية بالبنك الأهلي، فرع البنك في مدينة نخل بوسط سيناء.

محافظ شمال سيناء يفتتح فرع البنك الأهلي في مدينة نخل بوسط سيناء

وأكد المحافظ على أن فرع البنك سيقوم بتقديم الخدمات البنكية المتنوعة للمواطنين من أبناء مدينتي نخل والحسنة في وسط سيناء، لافتا الي تخصيص 4 وحدات سكنية كاستراحات للعاملين في فرع البنك.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك الاهلي بشمال سيناء من البنوك الوطنية البارزة في مجال التعاملات المالية، وله دور بارز وأساسي في التعاون مع ديوان عام المحافظة حيث يقوم بتمويل انشاء 5 محطات لتحلية المياه بقري الشيخ زويد بتكلفة 9 مليون جنيه.

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من جانبه محمد سند، رئيس منطقة القناة والشرقية بالبنك الأهلي، إلى أن فرع البنك سيقوم بتقديم خدمات الشمول المالي طبقًا لسياسة البنك المركزي، فضلًا عن تقديم مختلف الخدمات المصرفية للمواطنين.

حضر الافتتاح كلا من محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل، فايز أبو حرب، جازي سعد، أعضاء المجموعة البرلمانية للمحافظة، ومشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية.