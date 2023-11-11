السبت 11 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبير: البورصة المصرية تسعى لإطلاق المؤشر الإسلامي خلال الربع الأول من 2024

نبيل فرج، فيتو
نبيل فرج، فيتو

المؤشر الإسلامي ، يقترب المؤشر الإسلامي في البورصة المصرية من الانطلاق ضمن تحركات مسؤولي سوق المال لإضافة مؤشرات جديدة للتداولات خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها المؤشر الإسلامي، الذي يستهدف في المقام الأول جذب شريحة ليست قليلة من المتعاملين الراغبين في الدخول في أوعية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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المؤشر الاسلامى، فيتو 

ماذا تعرف عن المؤشر الاسلامى فى البورصة المصرية ؟

ومن جانبة قال خبير أسواق المال نبيل فرج لـ “فيتو”: البورصة المصرية تسعى للانتهاء من إطلاق المؤشر الإسلامي خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، حيث أن المؤشر يتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.

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مؤشرات، فيتو 

عقود آجلة على المؤشر الرئيسي “ EGX30 ”

وأضاف فرج قائلا: يأتي إطلاق المؤشر الإسلامي في البورصة بالتزامن مع مساعيها نحو إدراج عقود آجلة على المؤشر الرئيسي “ EGX30 ” بشكل مبدئي عند بدء العمل بسوق العقود الآجلة.

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كما تعمل البورصة أيضا على إطلاق حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع شركات السمسرة الراغبة في ذلك، وذلك من أجل تنشيط السوق وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

 كما شهدت التداولات حدوث قفزة في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 58 % منذ بداية العام حتى جلسة الخميس بالأسبوع المنتهي.

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