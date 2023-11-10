الجمعة 10 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبير: التداول في البورصة أصبح مدعوما بوسائل تكنولوجية سلسلة ولجوء العديد إلى سوق الأوراق المالية

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

التداول في البورصة، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات هذا الأسبوع، بإجمالي عدد عمليات تداول بلغت 128 ألف عملية، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.616 تريليون جنيه، لتربح نحو 35 مليار جنيه، ومن جانبه قال محمد حسين خبير أسواق المال لـ “فيتو”: المؤشر الرئيسى يسير في اتجاه صاعد ولكن بوتيرة حذرة ولكن مع زيادة القوة الشرائية من المحتمل أن يصعد المؤشر الرئيسى إلى المستوى 25000 ثم المستوى 25700 نقطة بنهاية هذا العام.

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مؤشرات، فيتو 

 

التداول في البورصة أصبح مدعوما بوسائل تكنولوجية سلسلة ولجوء العديد إلى سوق الأوراق المالية 

وأضاف حسين قائلا: التداول في الأوراق المالية أصبح مدعوما بوسائل تكنولوجية سلسلة، مما أدى إلى لجوء العديد إلى الشراء في الأسهم والتداول عليها بالإضافة إلى أن المؤشرات تشهد منذ شهر يونيه الماضي حالة من الصعود بسبب القوة الشرائية من المصريين أو الأجانب.

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الجدير بالذكر سجلت تعاملات المصريين نسبة %85.9 من قيمة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، كما أن البورصة المصرية تمر بمرحلة تجميع للقوى والسير فى الاتجاه العرضي مما يظهر الصعود الحذر لمؤشرات البورصة المصرية، بينما سجل الأجانب %6.5 وسجل العرب %7.7 وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,791.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3,178.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

محمد حسين، فيتو 

 

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ماذا حدث في تداولات جلسة نهاية الأسبوع ؟

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.632 تريليون جنيه، لتربح نحو 16 مليار جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37%  عند مستوى 10349 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 4701 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61%  عند مستوى 6987 نقطة.

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بالأرقام، تفاصيل حركة تداولات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581  تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.

 

 

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