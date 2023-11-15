موعد عرض مسرحية "المستهتر الجميل" بمسرح الطليعة
يقدم مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "المستهتر الجميل" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، ضمن برنامج استضافة المسرح لعروض المعهد.
موعد عرض مسرحية المستهتر الجميل
وتعرض المسرحية يوميًا ابتداءً من يوم الأحد 19 نوفمبر حتى الخميس 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء، على خشبة قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة.
مسرحية المستهتر الجميل
وتدور أحداث العرض عن امرأة جميلة تعاني من الوحدة وانتظار حبيبها طيلة الوقت، وبعد عودته تظل معاناتها مستمرة معه بسبب الشكوك والغيرة والإهمال الشديد منه.
العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون (قسم الإخراج/ الدراسات العليا)، من تأليف جان كوكتو، تمثيل إيمان رجائي وعصام الدين أشرف، ومن إخراج إيمان رجائي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.