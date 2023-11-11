اعترافات زوجية، أولى عروض معهد الفنون المسرحية على الطليعة

يبدأ مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، غدا الأحد، تقديم أولى عروض المعهد العالي للفنون المسرحية على خشبة قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة.

مسرحية اعترافات زوجية

وتأتي أولى عروض معهد الفنون المسرحية بعنوان "اعترافات زوجية"، حيث يقدم في تمام السابعة والنصف مساء، وذلك بسعر التذكرة الموحد ٣٢ جنيهًا، حيث يتم حجز التذاكر من المسرح فقط ولا يوجد حجز أون لاين.

ويستمر عرض المسرحية حتى يوم الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري.

Advertisements

المسرحية تمثيل نغم صالح، ومحمد الأباصيري، تأليف إيريك إيمانويل شميت، ومن إخراج محمد الأباصيري، العرض من إنتاج قسم الإخراج بالدراسات العليا للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.