قناع القهوة والزبادي لشد البشرة ومقاومة التجاعيد

مع تقدم الفتيات في العمر تبدأ التجاعيد فى الظهور تدريجيا ما يؤثر على مظهر البشرة وشبابها وجمالها وهو ما يزعج الفتيات كثيرا.

وتحرص الفتيات بدءا من أواخر العشرينات على اتباع خطوات العناية بالبشرة الخاصة بمقاومة التجاعيد للحفاظ على شباب البشرة.

قناع القهوة والزبادى لشد البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع القهوة والزبادى لشد البشرة ومقاومة التجاعيد.

المكونات:-

ملعقة كبيرة أرز مطحون

ملعقة قهوة

ملعقة زبادى

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.

ثم نضيف الزبادى ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة حيث يجب أن تكون طبقة رقيقة.

نترك القناع على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يزيل خلايا البشرة الميتة ويعزز نضارة البشرة ويزيد من جمالها ويحافظ على شبابها ويقاوم التجاعيد.

قناع القهوة والزبادى لشد البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.