موعد مباراة فنزويلا ضد الإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

تصفيات كأس العالم، يستضيف فنزويلا نظيره منتخب الإكوادور في الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة فنزويلا ضد الإكوادور

وتقام مباراة فنزويلا ضد الإكوادور يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 12:00 صباحا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مونيمنتال دي ماتورين.

القنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

وكانت قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لتصفيات أمريكا الجنوبية في السنوات الأخيرة، لكن قنوات SSC السعودية نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات التصفيات بداية من الجولة الثالثة وحتى نهاية التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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لاعب الإكوادور يدخل التاريخ في تصفيات أمريكا الجنوبية

وأصبح لاعب الوسط الإكوادوري كندري بايس أصغر مسجّل في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في كرة القدم، بعدما هزّ شباك بوليفيا في لاباز وهو بعمر السادسة عشرة وستة أشهر.

وقال اللاعب بعد فوز بلاده 2-1 خارج أرضها في الجولة الثالثة من التصفيات: "هذا أمر أساسي بالنسبة لنا وتسجيل هدف هنا هو امتياز لي ولمسيرتي".

وافتتح لاعب نادي إندبندينتي ديل فالي التسجيل في الدقيقة 45، قبل أن يسجل زميله رودريجيز هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع.

وحطّم بايس الرقم القياسي في أمريكا الجنوبية والذي كان يحمله الباراجوياني جوستافو نيفا ضد الإكوادور في 24 سبتمبر 1989 عندما كان بعمر السابعة عشرة و10 أشهر.

ويتصدر منتخب الأرجنتين، جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قبل الجولة الخامسة.

وحقق منتخب التانجو بقيادة ميسي العلامة الكاملة بعد الفوز في 4 مباريات، متربعا علي قمة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

1- الأرجنتين: 12 نقطة

2- أوروجواي: 7 نقاط

3- البرازيل: 7 نقاط

4- فنزويلا: 7 نقاط

5- كولومبيا: 6 نقاط

6- الإكوادور: 4 نقاط

7- باراجواي: 4 نقاط

8- تشيلي: 4 نقاط

9- بيرو: نقطة واحدة

10- بوليفيا : بدون نقاط

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وتنطلق غدا الخميس الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية

بوليفيا ضد بيرو.. الخميس 16 نوفمبر 2023، 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، ملعب هيرناندو سيليس

فنزويلا ضد الإكوداور.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 12:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب مونيمنتال دي ماتورين



كولومبيا ضد البرازيل.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز



الأرجنتين ضد أوروجواي.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب لابوموبونيرا



تشيلي ضد باراجواي.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب مونمنتال دافيد ارلانو

ويتنافس 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب تصفيات الملحق.

وكانت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 انطلقت بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

وتشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرة، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.

وكانت نتائج الجولات الأربعة الأولي لتصفيات أمريكا الجنوبية شهدت التالي:

نتائج الجولة الأولي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

باراجواي 0-0 بيرو

كولومبيا 1-0 فنزويلا

الأرجنتين 1-0 الإكوادور

أوروجواي 3-1 تشيلي

البرازيل 5-1 بوليفيا

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 0-3 الأرجنتين

الإكوادور2-1 أوروجواي

فنزويلا 1-0 باراجواي

تشيلي 0-0 كولومبيا

بيرو 0-1 البرازيل

نتائج الجولة الثالثة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

كولومبيا 2-2 أوروجواي

الأرجنتين 1-0 باراجواي

بوليفيا 1-2 الإكوادور

تشيلي 2-0 بيرو

البرازيل 1-1 فنزويلا

نتائج الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

فنزويلا 3-0 تشيلي

باراجواي 1-0 بوليفيا

الإكوادور 0-0 كولومبيا

أوروجواي 2-0 البرازيل

بيرو 0-2 الأرجنتين