منتصر عمران: حرب غزة تكشف زيف شعارات حكومات الغرب عن حرية الرأي والتعبير

قال منتصر عمران، المحلل السياسي والباحث في شئون حقوق الإنسان، إن الحرب على غزة كشفت زيف شعارات حرية الرأي والتعبير لدى حكومات الدول الغربية.

انعكاسات حرب غزة على الحكومات الغربية

وأوضح عمران أن الحرب على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر تأثيرها الفاضح من قبل حكومات الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا على الجانب العسكري فقط، بل سارع الوزراء والحكومات في الغرب لإعلان تأييدهم المطلق لإسرائيل تحت زعم حقها في الدفاع عن النفس مع أن غزة تقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

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واستكمل: ومع ذلك كان الشارع في هذه الدول على عكس حكامه، وشهد تأييدا غير مسبوق من الشعوب للفلسطينيين ولاسيما أمريكا وبريطانيا.

زيف ادعاءات الحكومات الغربية في صيانة الحريات

وشدد المحلل السياسي على أن الحرب على غزة كشفت زيف ادعاءات الحكومات الغربية في انها تصون الحريات وحق المواطن في التعبير عن رأيه، واتضح ذلك بشدة في أراء وزيرة الداخلية المقالة في بريطانيا والتي كانت تنتقد الشرطة لمجرد السماح بالتظاهر تأييدا للشعب الفلسطيني ورفضا للمجازر التي ترتكب من قبل إسرائيل.

واستكمل: مازالت الحرب على غزة تواصل فضحها وتعريتها للدول الغربية التي تدعي الحرية والديمقراطية وأنها تحمل حضارة في طياتها حقوق الإنسان والحريات، كما أن هذه الحرب أثبتت للمواطنين هذه الدول أن حكوماتها لديها ازدواجية في المعايير في ملفات قضايا حقوق الإنسان كما أكدت أن منظمات حقوق الإنسان الدولية لديها اجندات سياسية تطمع في تحقيقها بالدول العربية فقط، على حد قوله.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعت برئيس البرلمان العربي عادل العسومي قبل أيام وذلك لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.

وتناول الاجتماع العديد من المسائل المتعلقة بـانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منها الاعتداءات العنيفة على المدنيين، الهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية مما ترتب عليه أضرار بالغة، وأيضا ما توصلت اللجنة إليه من رصد للانتهاكات التي تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة.

وتوافق كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربي على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان على تعاونها الكامل في ذلك على أن تكون هذه اللجنة في انعقاد دائم.