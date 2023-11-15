موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة أوروجواي في الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي

وتقام مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:00 صباحا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب لابوموبونيرا.



القنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

وكانت قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لتصفيات أمريكا الجنوبية في السنوات الأخيرة، لكن قنوات SSC السعودية نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات التصفيات بداية من الجولة الثالثة وحتى نهاية التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Advertisements

ويتصدر منتخب الأرجنتين، جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قبل الجولة الخامسة.

وحقق منتخب التانجو بقيادة ميسي العلامة الكاملة بعد الفوز في 4 مباريات، متربعا علي قمة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

1- الأرجنتين: 12 نقطة

2- أوروجواي: 7 نقاط

3- البرازيل: 7 نقاط

4- فنزويلا: 7 نقاط

5- كولومبيا: 6 نقاط

6- الإكوادور: 4 نقاط

7- باراجواي: 4 نقاط

8- تشيلي: 4 نقاط

9- بيرو: نقطة واحدة

10- بوليفيا : بدون نقاط

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026

قائمة منتخب الأرجنتين

وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة "التانجو" لدخول المعسكر المقرر إقامته خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وشهدت اختيارات سكالوني تواجد أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، الحائز مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة.

قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي



وجاءت قائمة الأرجنتين كاملة، كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز - جونزالو مونتيل - بابلو مافيو - مولينا - جيرمان بيزيلا - كريستيان روميرو - لوكاس كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - فرانشيسكو أورتيجا - نيكولاس تاجليافيجو - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي باول - إيزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر - باولو ديبالا - آنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس

سواريز يعود لقائمة أوروجواي لمواجهة الأرجنتين

عاد الهداف التاريخي لويس سواريز للدفاع عن ألوان منتخب أوروجواي، بعدما تم استدعاؤه من قبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، لمباراتي الأرجنتين وبوليفيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم، قائمة اللاعبين التي شهدت ضم سواريز، الذي يلعب حاليا في جريميو البرازيلي، وعودة المدافع خوسيه ماريا خيمينيز، ولاعب الوسط رودريجو بينتانكور.

وكانت آخر مباراة شهدت مشاركة الثلاثي مع أوروجواي، هي التي ودعت فيها الأخيرة مونديال قطر 2022، رغم الفوز بهدفين على غانا.



عودة لويس سواريز



ولم يتم استدعاء سواريز من قبل من جانب بيلسا، في حين يعود خيمينيز من الإيقاف، وبينتانكور بعد تعافيه من إصابة خطيرة، تعرض لها في فبراير الماضي أثناء لعبه مع توتنهام.

وتضم القائمة أيضا لاعبين مثل: فيدريكو فالفيردي ورونالد أراوخو وفاكوندو بيليستري وسرخيو روتشيبت ومانويل أوجارتي ونيكولاس دي لا كروز، وداروين نونيز وماكسيلميليانو أراوخو.

وتشمل القائمة للمرة الأولى: مهاجم ليون المكسيكي فيدريكو بينياس.

وتنطلق غدا الخميس الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية

بوليفيا ضد بيرو.. الخميس 16 نوفمبر 2023، 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، ملعب هيرناندو سيليس



فنزويلا ضد الإكوداور.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 12:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب مونيمنتال دي ماتورين



كولومبيا ضد البرازيل.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز



الأرجنتين ضد أوروجواي.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب لابوموبونيرا



تشيلي ضد باراجواي.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب مونمنتال دافيد ارلانو

ويتنافس 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب تصفيات الملحق.

وكانت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 انطلقت بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

وتشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرة، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.

وكانت نتائج الجولة الأربعة الأولي لتصفيات أمريكا الجنوبية شهدت التالي

نتائج الجولة الأولي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

باراجواي 0-0 بيرو

كولومبيا 1-0 فنزويلا

الأرجنتين 1-0 الإكوادور

أوروجواي 3-1 تشيلي

البرازيل 5-1 بوليفيا

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 0-3 الأرجنتين

الإكوادور2-1 أوروجواي

فنزويلا 1-0 باراجواي

تشيلي 0-0 كولومبيا

بيرو 0-1 البرازيل

نتائج الجولة الثالثة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

كولومبيا 2-2 أوروجواي

الأرجنتين 1-0 باراجواي

بوليفيا 1-2 الإكوادور

تشيلي 2-0 بيرو

البرازيل 1-1 فنزويلا

نتائج الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

فنزويلا 3-0 تشيلي

باراجواي 1-0 بوليفيا

الإكوادور 0-0 كولومبيا

أوروجواي 2-0 البرازيل

بيرو 0-2 الأرجنتين