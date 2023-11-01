البرهان يعين 4 وزراء جدد بالحكومة السودانية بعد إقالة نظرائهم بساعات

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، إقالة 5 وزراء بمن فيهم وزير الطاقة والنفط، في وقت تشهد فيه البلاد اشتباكات دامية بين الجيش الحكومي وقوات الدعم السريع.

البرهان يقيل وزراء فى حكومة السودان

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر قرارًا، اليوم، بإنهاء تكليف عدد من الوزراء من مهامهم، وهم: وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود، ووزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد، ووزير النقل هشام أحمد علي أبوزيد، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب حسن".

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وأشارت الوكالة إلى أن "البرهان أصدر قرارًا أيضًا بإعفاء وزير الثروة الحيوانية الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصبه، وطالب القرار أطراف سلام جوبا بترشيح البديل".

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وتضمن القرار تكليف محيي الدين نعيم محمد سعيد بمهام وزارة الطاقة والتعدين، والفاتح عبدالله يوسف بمهام وزارة التجارة والتموين، كما كلَّف المهندس أبوبكر أبو القاسم عبدالله بمهام وزارة النقل، وكلَّف أحمد علي عبدالرحمن بمهام وزارة العمل والإصلاح الإداري.



وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن القوات المسلحة لن تسمح بتفكيك وانهيار السودان ولن ترضخ لأي ضغوط خارجية ولن تفرط في سيادة البلاد، مشددا على استمرار القوات المسلحة في معركة الكرامة حتى دحر التمرد.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في كلمة له أمام ضباط وضباط صف وجنود ومستنفري منطقة وادي سيدنا العسكرية، إن القوات المسلحة ذهبت لمنبر جدة وفق ما اتفق عليه سابقا بخروج التمرد من أحياء المدنيين والمرافق الحكومية والخدمية والشوارع.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني: أنه إذا رفض التمرد السلام والمضي في طريق الحلول السلمية فلن يكون هناك حل سوى الحسم العسكري.