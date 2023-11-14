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اقتصاد

25 ألف عملية تداول ببداية حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم الإثنين 14-11-2023

مؤشرات، فيتو
مؤشرات، فيتو

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، كما بلغت عدد عمليات التداول حتى الان مايقارب 25 ألف عملية تداول ببداية حركة التعاملات  وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% عند مستوى 24199 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3 % عند مستوى 29129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% عند مستوى 10194 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25%  عند مستوى 4780 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 10101 نقطة.
 

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المؤشر الرئيسي  EGX30

يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 24.119.45 نقطة بفارق 348 نقطة بنسبة 1.77 % حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 22910 نقطة ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 22639.59 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 23000 نقطة  - 23500. 

اقرأ التالى: 22 ألف عملية تداول بالبورصة المصرية بمرور 60 دقيقة من حركة التعاملات

 

مؤشرات، فيتو 

 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 ويتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 4825.94 نقطة مرتفعا بفارق  حوالى 18 نقطة بنسبة 0.46 % حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 3.677 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 4800  نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضى الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 4800 – 4900 – 5000 وتلك هى نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهلة  على تحقيق السيناريو الإيجابي. 

 

تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 

المؤشر EGX30، سجلت تعاملات المصريين بالبورصة بنهاية الأسبوع نسبة % 89.0 من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %3.9 والعرب على %7.1 وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 249.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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