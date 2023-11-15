السياحة والآثار تلغي احتفالات الذكرى 121 لافتتاح المتحف المصري بالتحرير تضامنا مع غزة

تحل اليوم الأربعاء الذكرى 121 لافتتاح المتحف المصري بالتحرير، والذي يعد أقدم متحف أثري فى مصر والشرق الأوسط وأول متحف صمم فى مبناه ليكون متحفًا للآثار.

المتحف المصري بالتحرير

الذكري الـ121 لافتتاح المتحف المصري بالتحرير

وقررت وزارة السياحة والآثار عدم إقامة أي احتفالات بعيد ميلاد المتحف المصري بالتحرير الـ121، وذلك تضامنًا مع الأحداث الجارية بسبب الحرب على غزة.

جاءت فكرة إنشاء المتحف المصري بعدما أقر الخديوي إسماعيل مشروع إنشاء متحف للآثار المصرية عام 1863م، كان وراء فكرة إنشاء المتحف عالم المصريات الفرنسي أوجست مارييت عام 1858م، واختار أولًا منطقة بولاق لإنشاء متحف للآثار المصرية، ثم تم نقل المجموعة الأثرية مرة آخري عام 1891م، لقصر إسماعيل باشا بالجيزة قبل نقلها مرة أخرى إلى مقرها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير.

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فكرة تصميم المتحف المصري بالتحرير

وجاء اختيار تصميم المتحف من ضمن 73 تصميمًا قدمت للمسئولين فاز منها تصميم المهندس الفرنسي "مارسيل دورنيون" والذي شيده على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية، حيث تم وضع حجر الأساس للمتحف المصري بالتحرير في الأول من أبريل عام 1897م، وبعد اكتمال البناء افتتح الخديوي عباس حلمي الثاني رسميًا المتحف المصري في 15 نوفمبر 1902م.

يضم المتحف المصري الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم، حيث يعرض ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية فريدة ومميزة، ويتكون المتحف من طابقين رئيسيين، يحتوي الطابق الأول على الآثار الثقيلة من توابيت ولوحات وتماثيل معروضة طبقًا للتسلسل التاريخي، أما الدور العلوي فيحتوي على مجموعات أثرية متنوعة، من أهمها مجموعة يويا وتويا وكنوز تانيس وقاعة مومياوات الحيوانات.

تطوير المتحف المصري بالتحرير

قامت وزارة السياحة والآثار بوضع خطة متكاملة لمشروع تطوير المتحف المصري منذ عام 2019م؛ لدعم التغييرات التي سيشهدها المتحف المصري أثناء نقل العديد من القطع الأثرية إلى عدد من المتاحف الجديدة بجمهورية مصر العربية، ويهدف هذا المشروع إلى وضع استراتيجية للتنمية المستدامة للمتحف وتطوير العرض المتحفي والأرشيف والتواصل المجتمعي والتربية المتحفية، بجانب استراتيجية للخدمات الرقمية والبحث العلمي.

ويقوم المشروع اعتمادًا على تمويل من الاتحاد الأوروبي ويضم أمناء الآثار والمرممين المصريين من المتحف المصري بجانب نظرائهم من المتحف المصري في تورين، والمتحف البريطاني ومتحف اللوفر والمتحف الوطني للآثار في ليدن، والمتحف المصري في برلين.

أعلن المتحف المصري بالتحرير، عن المواعيد الجديدة لدخول الزائرين والتي تم بدء العمل بها تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحف المصري بالتحرير، إن المتحف سيبدأ استقبال زائريه يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الرابعة مساء بما في ذلك أيام الإجازات والأعياد والمناسبات.

مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير الجديدة

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائرين المصريين والعرب و10 جنيهات للزائرين الطلاب من المصريين والعرب أيضا، فيما تصل أسعار تذاكر دخول الزائرين الأجانب إلى 300 جنيه و150 جنيها للزائرين الطلاب من الأجانب.

وتسمح سلطات المتحف المصري بالتحرير بالتصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل "مجانا" فقط بدون فلاش، كما يمنع التصوير داخل غرفة قناع توت عنخ آمون وقاعتى كنوز تانيس، كما يتم السماح بالدخول مجانا للأطفال حتى سن 6 سنوات، على أن يكون نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية فقط لشراء التذاكر ويوجد شباك للدفع الكاش للمصريين والعرب فقط.