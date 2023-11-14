استخدمت لحفظ الأحشاء، تعرف على الأواني الكانوبية المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير

يعرض المتحف المصري بالتحرير العديد من الأواني الكانوبية التي استخدمها قدماء المصريين لحفظ أحشاء المُتوفى خلال عملية التحنيط، حيث اعتقدوا بأهمية تلك الأعضاء للمتُوفى لكى يُبعث من جديد فى العالم الأخر.

وكانت الأوانى فى البداية ذات أغطية مسطحة، ثم أصبحت ذات رؤوس آدمية شكلها قريب من المُتوفى، وبعد ذلك أصبح لكل إناء غطاء مميز، له شكل أحد "أبناء حورس الأربعة"، لتُوضع الأحشاء الُمنتزعة تحت حمايتهم.

استخدام الأواني الكانوبية

ويُسمى الإناء الذى يأخذ غطاءه شكل قرد البابون "حابى"، وتُحفظ به الرئة، والإناء الذى يأخد غطاءه الشكل الآدمى يُسمى "إمستى"، وهو مسئولاُ عن حفظ الكبد، والذى يأخد غطاءه شكل ابن آوى كان يُسمى "دوا موت إف"، ويحفظ به المعدة، أما الإناء الذى كان غطاءه على شكل الصقر كان يُسمى "قبح سنو إف"، ويحفظ به الأمعاء.

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كما يعرض المتحف المصري بالتحرير يعرض نموذج بالحجم الطبيعى لتمثال حارس الملك توت عنخ آمون

يعرض المتحف المصري بالتحرير تمثا بالحجم الطبيعي يُسمي تمثال الحارس لـ توت عنخ آمون وهو أحد التمثالين الذين عُثر عليهما موضوعين على جانبي الباب الذي يتيح الوصول إلى غرفة الدفن بالمقبرة في وادى الملوك بالأقصر.

تمثال الحارس للملك توت عنخ آمون

وكانت هذه التماثيل ملفوفة بـلفائف من الكتان عندما عُثر عليها، ويرتدي التمثال شعرا مستعارا، وتظهر حية الكوبرا البرونزية المذهبة على جبهته، ويمسك عصا في يده اليسرى وصولجان في يده اليمنى، واللون الأسود يشبه الملك بـ الإله أوزوريس الذي غالبًا ما كان يظهر أسود اللون.

ويعرض المتحف المصري بالتحرير أيضا بعض القطع النادرة لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون وذلك تزامنا مع الاحتفال بالعام الـ 101 على إكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي.

ويعرض المتحف المصري بالتحرير نموذج للملك توت عنخ امون، وعُثر على هذه القطعة مخبئة وسط العجلات الحربية المفككة في الغرفة الامامية لمقبرة توت عنخ امون بالاقصر وهى تُمثل نموذج بالحجم الطبيعي للملك.

الذكري 101 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

ويظهر الجزء الاعلى من الوسط له وهو يرتدي سترة من الكتان الابيض، وتاج مسطح أصفر اللون، وتم ثقب أذني النموذج ليتدلى منهما حلقان مفقودان.

وتظهر حية الكوبرا تُزین جبهة الملك وقد تم صناعتها كقطعة منفصلة من الخشب مطلية باللونين الأسود والاحمر، وذيل الكوبرا محدد باللون الاحمر على التاج نفسه وبشرة الملك مطليه باللون الأحمر، كما يظهر رتوشات من اللون الاحمر تمت اضافتها لجوانب العيون لاعطائهما حياة.

أسباب وجود نموذج لتمثال الملك توت عنخ آمون

واعتقد عالم الاثار هيوارد كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون أن هذه القطعة كانت بمثابة نموذج لتعليق ملابس ومجوهرات الملك في القصر، أو كنموذج في الحجم الطبيعي للخياطيين الملكيين لكى يتم حياكة الملابس الملكية عليها، وتُعرض حاليًا بقاعة 43 بالدور الارضي بـالمتحف ضمن ڤاترينة "قطعة الشهر".