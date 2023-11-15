الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قبل ساعات من لقائهما، بايدن يهاجم نظيره الصيني: بكين تواجه مشكلات حقيقية في عهده

جو بايدن ونظيره الصيني،
جو بايدن ونظيره الصيني، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن الصين تواجه "مشكلات حقيقية" مع استعداده للقاء نظيره الصيني شي جين بينج في قمة في سان فرانسيسكو تهدف إلى إصلاح العلاقات.


وقال بايدن في فعالية لجمع تبرعات في اليوم الذي يسبق لقائه مع الزعيم الصيني: "الرئيس شي هو مثال آخر على كيفية استعادة القيادة الأمريكية في العالم تأخذ مكانها. لديهم مشاكل حقيقية".

وأمس الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، أن لقاء الرئيسين الصيني ‏والأمريكي، شي جين بينج وجو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، اليوم الأربعاء، سيكون "ذا أهمية كبيرة".‏

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وأضافت: "سيجري الرئيسان اتصالات معمقة حول القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية والشاملة والأساسية في تشكيل العلاقات الصينية الأمريكية، والقضايا الرئيسية المتعلقة بالسلام والتنمية في العالم".


وغادر الرئيس الصيني، شي جين بينج، بكين، الثلاثاء، لحضور اجتماع القمة الصينية الأمريكية والاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين للأبيك في الولايات المتحدة.


وعقد اللقاء السابق بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، جين بينج، في نوفمبر 2022، على هامش قمة مجموعة "العشرين" في جزيرة بالي الإندونيسية. 

وكان هذا أول اجتماع شخصي للزعماء منذ أن أصبح بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال الزعيمان إن "الاجتماع كان بناءً وصريحا، واتفقا على الحفاظ على التواصل".

 

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