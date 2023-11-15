الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المشاهد الأولى للحظة اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة (فيديو)

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

مستشفى الشفاء، تداولت مواقع فلسطينية ومواقع تواصل اجتماعي مختلفة مقاطع فيديو توثق لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة، أثناء وجود عدد كبير من المصابين والأطفال، بعد إطلاق قوات الاحتلال لعدد كبير من القنابل والصواريخ وبث حالة من الهلع فى نفوس الموجودين فى المستشفى.

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.

 

ويأتي هذا الاقتحام بعد أن أبلغ جيش الاحتلال الرسمي إدارة المستشفى بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق المقبلة.

 

 

انفجارات ضخمة وعنيفة

وأكد مدير عام الصحة بغزة الدكتور منير البرش، بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار وانفجارات ضخمة وعنيفة بمجمع الشفاء والدخان ينتشر على الطواقم الطبية والمرضى به، وتسببت الانفجارات بتحطم زجاج المستشفى بشكل كامل.

ومن جانبه أكد أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة: لا يوجد شيء يستدعي إطلاق النار داخل المستشفى لعدم وجود أي شكل من أشكال المقاومة فيه، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل إرهابًا للموجودين في المجمع.

وأكد الطبيب في مستشفى الشفاء محمد حلس: سنبقى مع مرضانا في مستشفى الشفاء حتى النهاية، وأن دخول الاحتلال للمستشفى سيدحض أكاذيبه بوجود ثكنة عسكرية بداخله.

 

حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين

وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى، تقدمت القوات الإسرائيلية نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.

وقال إعلام إسرائيلي: "القناصة ينتشرون في مجمع الشفاء ودبابات الجيش الإسرائيلي تتمركز في ساحاته".

 

اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم الأربعاء، أن قواته بدأت اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان إن قواته تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بناء على معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية، تقوم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

وأضاف البيان: "يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية برية في غزة لهزيمة حماس وإنقاذ الرهائن لدينا، إسرائيل في حالة حرب مع حماس، وليس مع المدنيين في غزة".

 

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مستشفى الشفاء غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء

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