رئيس الوزراء الكندي لإسرائيل: قتل الأطفال في غزة يجب أن يتوقف العالم يشاهدكم

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "قتل النساء والأطفال والرضع" في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في موقف هو الأشد منذ انطلاق الحرب على غزة.

وأعرب ترودو عن قلقه المتزايد بشأن تزايد عدد الشهداء في غزة، حيث يقول مسؤولو الصحة المحليون إن 11 ألفًا شخص قتلوا منذ بدء الحرب.

وتمسكت كندا بموقفها بأن الاحتلال الإسرائيلي يحق له الدفاع عن النفس ضد المقاومة الفلسطينية.

وقال ترودو "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم".

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وأضاف في مؤتمر صحفي في إقليم كولومبيا البريطانية غربي البلاد "العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف".

كما أكد أنه تم إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة.

وذكر الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء أن حياة 36 رضيعًا باتت على المحك أمس الثلاثاء مضيفًا أنه لا توجد آلية واضحة لنقلهم.

وتوفي 3 من أصل 39 رضيعًا منذ أن نفد الوقود من أكبر مستشفى في غزة هذا الأسبوع.