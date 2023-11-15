الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي حذرنا رسميا من اقتحام مجمع الشفاء خلال دقائق

مجمع الشفاء الطبي،
مجمع الشفاء الطبي، فيتو

مستشفى الشفاء، أكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي أبلغنا بشكل رسمي نيته اقتحام مجمع الشفاء خلال الدقائق المعدودة القادمة.

 

اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

وأضاف خلال تصريحات إعلامية:"أبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنية الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء الطبي، وننتظر أن يكون منهم رد".

 

نية الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: "أبلغنا كل من في مجمع الشفاء الطبي بالحذر من نية الاحتلال الإسرائيلي، والكل يحبس أنفاسه انتظارًا لما سيحدث من مجزرة متوقعة من الاحتلال خلال الاقتحام، وابلغنا الجميع بعد الاقتراب من النوافذ، والحالة قاسية وعصيبة جدًّا على كل من في مجمع الشفاء الطبي وندعو الله أن لا يحدث مكروه".

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ولفت: "هناك حالة من الذعر الشديد بين كل الموجودين في مجمع الشفاء الطبي، وهناك 650 من الجرحى والمرضى و7 آلاف نازح و650 من الأطقم الطبية موجودون حاليًّا بالمجمع".

 

حماس ترد على اتهامات أمريكا والبنتاجون باستخدام مستشفى الشفاء لإدارة العمليات العسكرية

الاحتلال يقصف العناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة (فيديو)

وعلق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق على الاتهامات الأمريكية للحركة، بأنها تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية.

 

رفض اتهامات البيت الأبيض لحركة حماس

ولفت الرشق خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء قائلًا: نرفض اتهامات البيت الأبيض والبنتاجون وموقفهم منحاز دائما للاحتلال وهم شركاء معه في العدوان على شعبنا.

واستطرد الرشق خلال تصريحاته بأن الادارة الأمريكية أعطت الاحتلال الضوء الأخضر في البداية لاقتراف جرائم الحرب وها هي الآن تعطيه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة والمجازر ضد المستشفيات وضد النساء والأطفال.

 

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