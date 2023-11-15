صحة غزة تناشد السيسي التدخل لمنع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي، ناشد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر وكل قيادات العالم، التدخل لمنع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، معقبًا: اقتحام الاحتلال للمجمع الطبي ينذر بكارثة والوضع خطير للغاية.

سلوك الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف خلال تصريحات إعلامية: "نحن موجودون من أجل مرضانا وجرحانا ومؤسسة طبية إنسانية وخدمية ونتخوف من سلوك الاحتلال الإسرائيلي في الدقائق المقبلة مع عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي".

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الرعب والذعر يسيطر على الفلسطينيين داخل مجمع الشفاء الطبي

ولفت: "حالة الرعب والذعر الشديد تسيطر على كل من هم في مجمع الشفاء الطبي مع إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي رسميًّا بعملية الاقتحام خلال دقائق معدودة".

مستشفى الشفاء، وأكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي أبلغنا بشكل رسمي نيته اقتحام مجمع الشفاء خلال الدقائق المعدودة القادمة.

اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

وأضاف في نفس النافذة الإعلامية: "أبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنية الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء الطبي، وننتظر أن يكون منهم رد".

نية الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: "أبلغنا كل من في مجمع الشفاء الطبي بالحذر من نية الاحتلال الإسرائيلي، والكل يحبس أنفاسه انتظارًا لما سيحدث من مجزرة متوقعة من الاحتلال خلال الاقتحام، وابلغنا الجميع بعد الاقتراب من النوافذ، والحالة قاسية وعصيبة جدًّا على كل من في مجمع الشفاء الطبي وندعو الله أن لا يحدث مكروه".

ولفت: "هناك حالة من الذعر الشديد بين كل الموجودين في مجمع الشفاء الطبي، وهناك 650 من الجرحى والمرضى و7 آلاف نازح و650 من الأطقم الطبية موجودون حاليًّا بالمجمع".