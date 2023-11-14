طريقة عمل الجلاش الحلو، بالسمن البلدي وبدون مكسرات

طريقة عمل الجلاش الحلو، الجلاش الحلو من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعتبر من الحلوى المنزلية.

وطريقة عمل الجلاش الحلو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وعادة يقدم بدون حشوات حيث له مذاق شهى وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الجلاش الحلو.

مكونات عمل الجلاش الحلو:-

لفة جلاش

كوب سمن بلدى مذاب

رشة بيكينج بودر

للشربات

2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

رشة فانيليا

عصير ليمونة

طريقة عمل الجلاش الحلو:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نضيف البيكينج بودر إلى السمن المذاب.

ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالزبد.

نفرد اول ورق وندهنها بخليط السمن والبيكينج بودر، ثم نضع على الورقة الثانية وندهنها أيضا ونكرر الخطوات حتى تنتهى لفة الجلاش.

ثم نضع السمن المتبقى على الوجه وتقطع الجلاش، وندخل الصينية الفرن الساخن.

نترك الجلاش فى الفرن حتى يحمر وجهها.

وفى هذه الأثناء نحضر الشربات، حيث نضيف الماء إلى السكر ونضعهن فى حلة على النار بدون تقليب، وعند الغليان نضيف الفانيليا وعصير الليمون، ونترك الشربات يغلى على النار الهادئة لمدة 5 دقائق.

ثم نرفع الشربات من على النار ونتركه يبرد تماما.

وعند خروج الجلاش من الفرن نسقيه على الفور بالشربات البارد، حيث يجب انو يكون الجلاش ساخن والشربات بارد.

ثم نتركه مغطى لمدة 15 دقيقة.

ثم يقدم أو يترك حتى يبرد ثم يقدم حسب الرغبة.

ويمكن تقديم الجلاش بالحشوات المختلفة حيث نضعه فى منتصف أوراق الجلاش المكسرات المجروشة أو الكريمة أو الكاسترد حسب الرغبة ثم نكمل نفس الخطوات التى ذكرناها.

طريقة عمل الجلاش الحلو، فيتو

ولعمل كيكة الجلاش

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مكونات عمل كيكة الجلاش:

لفة جلاش

٤ بيضات

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

رشة ملح

علبة زبادى

نصف كوب لبن

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

للشربات:

كوب ماء

كوب سكر

فانيليا

عصير نصف ليمون

طريقة عمل كيكة الجلاش:

-أولا نحضر الشربات، حيث نضع مكوناته لتغلى على النار لمدة ربع ساعة، ثم نترك الشربات يبرد تماما.

-بعدها نحضر الكيك، حيث نحضر البيض ونضعه في الخلاط ونضرب جيدا.

-ثم نضيف له الفانيليا والبيكينج بودر والسكر واللبن والزيت والزبادى وباقى المكونات ونضرب جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.

-ثم نحضر صينية مدهونة بالسمن.

-ونحضر لفة الجلاش ونقطعها إلى مربعات ونأخذ كل مربع نكرمشه باليد ونضعه في الصينية وهكذا حتى تنتهى لفة الجلاش بحيث نرص ورقات الجلاش المكرمشة بجانب بعضها في الصينية.

-ثم نصب عليها الخليط السابق الموجود بالخلاط.

-وندخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 200 درجة لمدة نصف ساعة.

-ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد على الفور، ونتركها تبرد وتقدم بعدها.

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