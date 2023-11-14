الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

40 قدم تحت الأرض، صحيفة بريطانية ترسم سيناريو الجحيم فى متاهة أنفاق الموت بقطاع غزة (صور)

أنفاق حماس، فيتو
أنفاق حماس، فيتو

قالت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستعد لاقتحام أنفاق حركة حماس بقطاع غزة، مشيرة إلى أن الجنود الإسرائيليين سيواجهون الآن أخطر مراحل الغزو البرى لدى دخولهم الممرات الضيقة، حيث ينتظرهم مقاتلو حماس.

معركة الأنفاق فى غزة 


وأضافت الصحيفة البريطانية أن الجنود الإسرائيليين الآن يحتشدون قرب بوابات مستشفى الشفاء بغزة، حيث يزعمون أن مركز عمليات حماس تحتها، بينما وصفت عملية الدخول فى متاهات أنفاق حماس بأنها محفوفة بالمخاطر الشديدة عليهم.

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وتابعت “ديلي ميل” إن هدف قوات الاحتلال هو دخول شبكة أنفاق تبلغ 300 ميل، لكن القتال تحت الأرض مهمة ليست سهلة، خصوصا عندما يواجهون حماس بأسلحتهم الثقيلة ، وهم على دراية بكل المخابئ ومداخل الأنفاق ومواقع السلاح والصواريخ والبنادق والقذائف، فضلا عن أنهم يديرون تلك المواقع منذ سنوات، حيث إن بعض الأنفاق تمتد حتى 40 قدم تحت الأرض، وهى فى النفس تعتبر كمائن وأفخاخ وملاذا آمنا، وبها متفجرات.

تكنولوجيا وكلاب وأسلحة حديثة 


وكشفت الصحيفة أن تلك العملية الخطيرة تتطلب توظيف إسرائيل تكنولوجيتها المتطورة وأسلحتها الحديثة والمسيرات الموجهة مثل الدرون القاتل، وكلاب مدربة على الهجوم وقنابل اسفنجية لمساعدة جنود الاحتلال على تدمير الأنفاق.

أنفاق حماس، فيتو


وأضافت أن أول مهمة ستواجه قوات الاحتلال هى تحديد مواقع الأنفاق، حيث ستستخدم القوات الخاصة رادارات متطورة يمكنها الكشف عن مواقع تحت الأرض، وأجهزة مسح دقيقة لتحديد الأنفاق، لافتة إلى أنه بمجرد تمكن مهندسين بسلاح القوات الخاصة ومزودين بحفار، من إيجاد مداخل الأنفاق التي تمثل قاعدة إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة سيقومون بتفكيكها وتدميرها على الفور.

أنفاق حماس، فيتو

وأشارت “ديلى ميل” إلى أن قوات الاحتلال قد تستخدم أيضا قنابل عنقودية يمكنها التوغل تحت الأرض قبل انفجارها، لكنها تمثل خطورة على حياة المدنيين فى المبانى فوق الأرض، كما أن القنابل الاسفنجية-التى تخطط لاستخدامها- تحتوى أيضا على مواد كيميائية وتحدث انفجار كثيفا ورغاوى سوداء تعمل تذويب الفجوات ومداخل الأنفاق.

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