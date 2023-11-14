الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية بالقطاع: 11451 شهيدا فى غزة حتى الآن

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن، أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح.

11451 شهيدا في قطاع غزة

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان الإسرائيلي على غزة، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.

 

وبينت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس بلغ 11255 شهيدًا، بينهم 4,630 طفلًا، 3,130 امرأة، و682 مسنًا، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 29 ألفًا.

 

وقالت إن أكثر من 3250 مدنيًا ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.

 

وارتقى 202 شهيد من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب إصابة أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

 

وبينت الوزارة أن 25 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

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أسرى الاحتلال لدى حماس في قطاع غزة

ومساء اليوم، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه يعتقد أن إطلاق أسري الاحتلال لدى حماس في قطاع غزة سيحدث قريبا.

وبحسب شبكة «CNN»، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسري الإسرائيليين المحتجزين في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

وقال المسؤول إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الأسري تباعا وعلى مراحل- مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.

 

400 مسئول أمريكي يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

ووقع أكثر من 400 مسئول أمريكى، يمثلون 40 وكالة حكومية، خطابا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الخطاب يعكس معارضة داخلية متنامية إزاء دعم الإدارة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أن الخطاب يعد جزءا من معارضة داخلية متزايد لتأييد الإدارة للحرب.

ويدعو الخطاب بايدن للسعي إلى وقف إطلاق النار فورا فى قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للسماح بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

وأوضحت الصحيفة أن هذا الخطاب هو الأحدث فى سلسلة من الخطابات الاعتراضية من قبل مسئولين فى مختلف أنحاء الإدارة، بينها ثلاث مذكرات داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقعها العشرات من موظفي الخارجية الأمريكية وأيضا خطاب مفتوح موقع من قبل أكثر من ألف موظف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

وقف إطلاق النار والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع في غزة

ولفتت الصحيفة إلى أن هوية الموقعين على الخطاب المقدم اليوم الثلاثاء، وأيضا ذلك الموقع من قبل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أخفوا هوياتهم خوفا على سلامتهم الشخصية والخطر لمحتمل من فقدان وظائفهم.  ويجب أن يكشف الموقعون على رسائل الاعتراض بالخارجية الأمريكية على أسمائهم، إلا أن هذه الرسائل لم يتم إصدارها علنا.

وجاء فى الخطاب: ندعو الرئيس بايدن إلى مطالبة عاجلة بوقف إطلاق النار والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي بتأمين الإطلاق الفوري لسراح الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المعتقلين بشكل تعسفي، وإعادة المياه الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية وعبور مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة.

 

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بايدن: إطلاق سراح أسرى الاحتلال لدى حماس قريبا

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