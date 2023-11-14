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رياضة

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين في مسابقة Egy Talents بحضور إسعاد يونس

وزير الشباب يكرم
وزير الشباب يكرم الفائزين في مسابقة Egy Talents،فيتو

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين في مسابقة Egy Talents لاكتشاف المواهب، بحضور الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

أكد وزير الشباب والرياضة أنه في ضوء استراتيجية الوزارة، يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج لاكتشاف المواهب الشابة على مستوى جميع محافظات الجمهورية في مختلف المجالات في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالكشف عن المواهب ورعايتهم، موضحًا أن مصر تتمتع بالمواهب الشابة المتميزة، والتي تسعى الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات تسليط الضوء على هؤلاء المبدعين.

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وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين في مسابقة Egy Talents بحضور إسعاد يونس، فيتو 

وقال "الدكتور أشرف صبحي: "يسعدني ويشرفني اليوم افتتاح معرض وحفل لتكريم الفائزين في مسابقة إيجي تالنت في وجود القيمة والقامة وأحد أهم علامات الفن المصري، سواء كإذاعية أو ممثلة أو منتجة أو مذيعة تليفزيونية، وتكريمها عن مشوارها الفني ودعمها للشباب والمواهب الفنية، وكانت ومازالت مصدرًا للبهجة والسعادة  الفنانة إسعاد يونس". 

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين في مسابقة Egy Talents بحضور إسعاد يونس، فيتو 

أشار "صبحي" إلى تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنانة إسعاد يونس في يوم المرأة العالمي عام 2017، وذلك بعد تقديم مجموعة من الحلقات المتنوعة حول دعم المنتجات المصرية الغذائية، والتي تعد احدي أبناء مصر المخلصين الحريصين علي دعم الدولة المصرية علي كافة المستويات والأصعدة، سواء داخليًا أو خارجيًا.

وقدم وزير الشباب الشكر للفنانة اسعاد يونس لدعمها مسابقة إيجي تالنت كأول مسابقة رسمية في مصر بإشراف من وزارة الشباب والرياضة، ودعم من كبار النجوم والفنانين في مجالات (غناء، تمثيل، فنون تشكيلية، طبخ، تصميم أزياء، صناعِة محتوى).

وعلي هامش الاحتفالية افتتح وزير الشباب والرياضة مسابقة Queen of Happiness، وعقب ذلك انطلقت الفقرات الفنية والتي قدمتها فرقة فؤاد ومنيب الحائز على لقب Egy talents للموسم الثاني، وشهد الاحتفالية تكريم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عن مشوارها الفني ولدعمها الدائم للشباب وللمواهب الفنية، وكذا تم تكريم القائزين في المسابقة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء عملية التسجيل للمشاركة في ماراثون زايد الذي سيُقام في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 30 ديسمبر.

ويعد ماراثون زايد هو فرصة فريدة لعشاق الرياضة والركض للاستمتاع بتحدٍ رياضي جديد، يتضمن الماراثون مسارات متنوعة تناسب جميع المشاركين، بدءًا من المحترفين وصولًا إلى المبتدئين.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للراغبين في المشاركة في الماراثون التسجيل عبر الموقع الرسمي للحدث من خلال الرابط التالي، حيث سيتم توفير معلومات مفصلة حول الفئات المتاحة والتوقيت والشروط اللازمة للمشاركة. وتشجع الوزارة جميع الأفراد من جميع الفئات العمرية والمستويات الرياضية على الانضمام والمشاركة في هذا الحدث الرياضي المميز.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة رسالة إلى الجيل الشباب في مصر بأهمية ممارسة الرياضة وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة. تأتي إقامة ماراثون زايد في العاصمة الإدارية الجديدة كخطوة هامة في دعم الثقافة الرياضية وتعزيز الصحة واللياقة البدنية في المجتمع.

وزير الشباب والرياضة وسفيرة الإمارات يشهدان توقيع اتفاقية لتأهيل ذوي الهمم

من ناحية أخرى، أبرمت وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مشترك جديدة لتنفيذ مبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية داخل مصر. 

تهدف المبادرة إلى تجهيز العديد من المرافق والمراكز والأندية الرياضية حتى تصبح هذه المرافق سهلة الوصول وسهلة الاستخدام للأشخاص من أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في مصر.

وزير الشباب والرياضة وسفيرة الإمارات يشهدان توقيع اتفاقية لتأهيل ذوي الهمم، فيتو 

ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة، والذي يُعد امتدادًا وترسيخًا للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين، مقدما الشكر والتقدير إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على هذا التعاون، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لخدمة النشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة.

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