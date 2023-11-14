الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تعليم القاهرة تستجيب لـ25357 شكوى وتحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة مع فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين،فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه فى إطار تشجيع المواطنين وخلق روح التحفيز على بذل المزيد من الجهد والعمل المتميز والارتقاء بجودة العمل، فقد قام أيمن موسى، مدير المديرية، باستقبال فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية بمكتبه مقدما لهم الشكر على المجهود المبذول لما قدموه خلال الفترة السابقة وتحقيق المركز الأول فى الإستجابة 100٪ من الشكاوى المقدمة لخدمة المواطنين. 

تعليم القاهرة تستقبل شكاوى المواطنين 

ويتم ذلك تحت إشراف فريال السيد محمد سالم، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، إيمان عبد النبي محمد،مدير منطومة الشكاوى الخاصة بموقع الوزارة، مى إبراهيم مصطفى 
 

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مدير منظومة الشكاوى الخاصة بالمحافظة

 

حيث يتم عملهم فى إطار عمل مذكرة للعرض على مدير المديرية لإحالة الموضوع  إلى الإدارة الخاصة بالشكوى حيث يتم التواصل بصفة مستمرة لحين يتم الرد وذلك لأعمال شئونها نحو ما ورد تفصيلًا بالشكوى مع الموافقة بالنتيجة النهائية مرفق بها كافة الأوراق المرسلة.

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وأكد " موسى " دعمه الكامل لفريق العمل بخدمة المواطنين وأنهم كوادر متميزة قادرة على التعامل مع المواطنين والشكاوى المقدمة داخل منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونيا.

وطالب" مدير المديرية" فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية بالاستمرار فى تكثيف الجهود المبذولة بالاهتمام لشكاوى المواطنين والتعامل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 2017 بسرعة الاستجابة والرد على شكاوى وطلبات المواطنين على منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزارة.

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محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة منطومة الشكاوي الحكومية

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