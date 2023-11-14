أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي على زيارة رئيس الشاباك إلى مصر

اخبار غزة، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم، إن جنود جيش الاحتلال وصلوا الي وسط مدينة غزة، معتبرا أن ذلك له أهمية كبرى في العملية البرية.



وضعية حماس في غزة

وتابع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي مزاعمه التى اعتاد إطلاقها يوميا خلال مؤتمر الصحفي قائلا: إن حماس فقدت السيطرة علي شمالي غزة.



تدمير قطاع غزة

وفى نبرة تعكس مدى العدوان الهمجي الذي يشنه جيش الاحتلال على القطاع، أكد يوآف جالانت، إنه لن يكون هناك مكان اَمن في غزة حتى تحقيق أهداف العملية البرية.

استعداد جيش الاحتلال علي الجبهة الشمالية

وأشار إلي أن الجيش الإسرائيلي مستعد علي الجبهة الشمالية -الحدود اللبنانية- وجاهز لأي تهديد قادم من حزب الله.



زيارة رئيس الشاباك

وفيما يتعلق بزيارة رئيس الشاباك لمصر في إطار الاتفاق علي هدنة إنسانية وإطلاق سراح الأسرى، علق وزير الدفاع الإسرائيلي:"كل ما أريد تأكيده عمليتنا في غزة مستمرة حتى تحقيق كل أهدافنا".



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وأصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، حصاد عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم.



وقالت كتائب القسام: "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة، وتدمير 22 آلية صهيونية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد سمع دوي انفجارين في تل أبيب، بالإضافة إلي انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات حولوم وبات يام والعين الثالثة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة إسرائيليين بجروح في تل أبيب أحدهما حالته خطيرة جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

كتائب القسام مازالت تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة



ومنذ قليل، أعلنت حركة حماس أن كتائب القسام مازالت تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت حماس إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود أنفاق تحت مستشفى الرنتيسي دعائية وليست صحيحة، داعيه منظمة الأمم المتحدة لإرسال وفد لتفقد المستشفيات في قطاع غزة.

25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة في غزة



وأضافت: "25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي في غزة، وتم دفن أكثر من 170 جثة داخل ساحات مستشفى الشفاء، كما دمرت قوات الاحتلال 94 مقرا حكوميا في القطاع".

وأشارت حماس إلي أن وصف وزير المالية الإسرائيلية "عرب غزة" دليل على إنكارهم لهوية الشعب الفلسطيني.

بدورها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: "أجهزنا على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة".