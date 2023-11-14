الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

اجتماع لنائب محافظ الإسماعيلية لمتابعة خطة صيانة المعدات والسيارات بالمحافظة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا بحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد؛ للوقوف على آخر التطورات بشأن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لكافة المعدات والسيارات على مستوى المراكز والوحدات المحلية بالمحافظة، للاطمئنان على جاهزيتها في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث. 

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تنفيذ توجيهات الرئيس 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد لاصطفاف كافة المعدات والسيارات ومراجعة حالتها الفنية، قبل نهاية مهلة رئيس الجمهورية والمحددة بشهرين.  

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جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وأوضح نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم المرور من قِبَل اللجان الفنية ومسئول الحملة الميكانيكية بالمحافظة على جميع المعدات بالمراكز والوحدات المحلية وحصر المعدات العاملة والمعطلة بكشوف مدققة توضح الحالة الفنية، وتم عرض تقرير تفصيلي على المحافظ للموافقة على أعمال الصيانة اللازمة.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

أعمال الصيانة 

حيث وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح لأي سيارة أو معدة معطلة، للحفاظ على قوة الوحدات المحلية من المعدات والسيارات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وكان محافظ الإسماعيلية قد شدَّد على سرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لسرعة التعامل مع الطوارئ والأزمات وإدارتها بالشكل الأمثل للسيطرة عليها والحد من تداعياتها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم. 

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مديري الحسابات العامة والخاصة، مدير عام الشئون القانونية، مدير عام التخطيط والمتابعة، مدير الحملة الميكانيكية، وممثل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية خطة صيانة المعدات والسيارات نائب محافظ الاسماعيلية

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