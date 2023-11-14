الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

معرض الفن التشكيلي
معرض الفن التشكيلي وطن واحد، فيتو

ينظم فرع ثقافة الإسماعيلية، يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر نوفمبر الجارى، معرضا للفن التشكيلي بعنوان وطن واحد.  

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موعد ومكان إقامة المعرض 

ويقام المعرض في السابعة مساء ببهو قصر ثقافة الإسماعيلية، ويقام تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وأمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وبإشراف من شيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية.   

 

تنويه هام للفنانين التشكيلين

ونوهت إدارة فرع ثقافة الإسماعيلية، للراغبين من الفنانين التشكيليين في المشاركة بالمعرض أن يتوجهوا إلى قسم الفنون التشكيلية بالقصر.  

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المجالات المطلوبة 

وأشار الفرع إلى المجالات المطلوبة للمشاركة في ال(تصوير زيتي،  ابيض واسود، أشغال فنيه، كولاج، فن الخزف والنحت) يتم تسليم الاعمال حاليا بقصر ثقافة الإسماعيلية من خلال مسئول قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية سماح علي.  

 

ولفت الفرع إلى الشروط الواجب الالتزام بها وهي ألا تزيد مساحة العمل عن 100×100وأن يكون إخراج العمل المشارك مناسبا للعرض بشكل لائق، وأضاف الفرع إنه من حق اللجنة أن تستبعد الأعمال غير اللائقة للعرض أو تحمل اي أهواء سياسية أو خارج موضوع المعرض.  

 

 لافتا إلى أهمية دور الفنان التشكيلي في إبراز هوية وتراث وطنه، والتعبير عن كل ذلك بأسلوب فني، ومن هنا دعوة لكل فنان بالمشاركة الإيجابية في تجسيد أعمال فنية تحمل رسالة حب وسلام  للأجيال القادمة، والتوجيه في حب الوطن، وترابط الشعوب العربية وتقوية العلاقات الإنسانية بينها وهذا إهداء لدولة فلسطين الشقيقة. 

الفن التشكيلي والقوة الناعمة 

ويعد الفن التشكيلي نوعا من أنواع المقاومة الفكرية والتوعية بحقوق الإنسان والتعبير عنها، فهو وسيلة هامة للتواصل والتعبير عن مبادئ حقوق الإنسان ونشر وتعزيز ثقافة الشعوب.  

 

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