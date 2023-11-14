شبكة إيطالية: يويفا يدرس مشاركة النصر السعودي في دوري أبطال أوروبا

النصر السعودي، فجرت تقارير صحفية أوروبية، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يدري دعوة نادي النصر السعودي إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل 2024-2025.

وكشفت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن يويفا يعتزم تقديم دعوة رسمية إلى النصر من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، والتي تتضمن مشاركة 36 فريقًا في شكل جديد لا تواجه فيه كل الفرق بعضها البعض.

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وأوضحت الشبكة أن أزمة قد تواجه النصر، تتعلق بالالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف الذي لا يطبق بشكل احترافي في المملكة العربية السعودية.

وكشفت تقارير عالمية، أن نادي النصر السعودي يسعى لاقناع صانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي الدولي كيفن دي بروين، بالانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع "fanaticos" فإن مسؤولي النصر لديهم رغبة كبيرة في ضم النجم دي بروين في ظل تمسك المدرب الإسباني بيب جوارديولا باستمرار صانع الألعاب البلجيكي، بصفته من الركائز الأساسية.

ومن جانبه يستعد النصر لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو لكسب خدمات دي بروين، بالإضافة إلى مبالغ أخرى ستتم مناقشتها، لمحاولة إقناع السيتي بالتخلي عن اللاعب في الفترة المقبلة.

و تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصرف غريب قام به اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، حيث قام كريستيانو بإبعاد رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ بيده، أثناء تواجده في أحد التجمعات.

تصرف غريب من رونالدو تجاه تركي آل الشيخ

وعن كريستيانو رونالدو، أظهر مقطع الفيديو المتداول اللاعب كريستيانو رونالدو أثناء دخوله لأحد القاعات في تجمع، ودفعه للمستشار تركي آل الشيخ للمرور، أثناء حضوره لمهرجان الرياض، حيث قام رونالدو بحركة تلقائية وأبعد المستشار تركي آل الشيخ، متوجهًا إلى مكان آخر.

رونالدو وتركي آل الشيخ، فيتو

وأثار مقطع فيديو كريستيانو رونالدو والمستشار تركي آل الشيخ تفاعلا واسعا وتعجب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تصرف رونالدو الغريب قد ينم على الضيق الواضع وغير المعلوم من كريستيانو رونالدو تجاه آل الشيخ، دونما معرفة الأسباب الحقيقية، وخاصة أنهما تربطهما علاقة صداقة، فيما أكد آخرون أنه تصرف عادي من رونالدو بسبب إنشغاله الذهني، أو أنه كان يريد الهروب من الازدحام.

تصرف رونالد ينم عن الضيق

وعلق حسام يوسف قائلًا: "رونالدو يدفع بتركى ال شيخ بعيدا عنه فى تصرف ينم عن الضيق الواضح..."

ورد الأجودي قائلًا: " اشوفها عاديه جدًا"

وقال عبد الرحمن العطار "انا اشوف الوضع طبيعي... هناك من يبالغ بالتعبير والتصريح!! اذا بمر بمكان وشخص قدامي طبيعي بمسك يده".

تركي آل الشيخ وكريستيانو رونالدو، فيتو

أما داليا بي أتش جروب فقالت: "ما دفعه ولا ما يحزنون، وهو في طريقه أمسك فيه وأبعده، بس واضح تركيز رونالدو عالي ورا من يصور... وواضح أنه منفعل وراح جنب المصور"

كريستيانو رونالدو يتصدر مؤشر البحث جوجل

جدير بالذكر أن أسم اللاعب كريستيانو رونالدو تصدر مؤشر البحث الأشهر جوجل، بعد تداول صورة له وهو يحمل علم فلسطين، في إشارة واصحة لدعمه لفلسطين وضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.