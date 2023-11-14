بعد استبعاده من معسكر المنتخب السعودي، هل يشارك الدوسري أمام النصر

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد سالم الدوسري من قائمة الأخضر، التي تستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2026.

قرار استبعاد الدوسري من معسكر الصقور الخضر، جاء نتيجة عدم جاهزيته لخوض مباراتي المنتخب في تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

فيما يستضيف نادي الهلال، نظيره النصر، الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يقوم خورخي خيسوس باستبعاد سالم الدوسري خلال مواجهتي الحزم، ونافباخور الأوزبكي، حتى يستكمل برنامجه التأهيلي والإعدادي.

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ويركز خورخي خيسوس على تجهيز الدوسري بشكل جيد من أجل الدفع به أساسيًا أمام النصر في ديربي الرياض.

ويلعب المنتخب السعودي ضد باكستان، يوم الخميس 16 نوفمبر المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وأعلن البرتغالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة الأخضر التي تستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2023.

وجاءت قائمة الأخضر كالتالي:

محمد العويس، نواف العقيدي، حامد يوسف، راغد النجار، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، مختار علي، عبد الإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، فواز اليامي، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري،عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري

موعد مباراتي المنتخب السعودي أمام باكستان والأردن

ويواجه المنتخب السعودي كلا من باكستان والأردن س في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري منتخب باكستان على استاد نادي الفتح بالأحساء، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر على استاد عمّان الدولي.

كشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عن موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم من المدرب روبرتو مانشيني

وفي أغسطس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لتولي تدريب منتخب السعودية الأول.

وكشفت تقارير إيطالية أن مانشيني وقع عقدا حتى 2027 مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار) سنويًا.

مسيرة مانشيني مع منتخب السعودية

وخلال 4 مباريات للمنتخب السعودي مع مانشيني، خسر الأخضر 3 مرات أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية ومالي وتعادل مع نيجيريا.

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ورغم ذلك، يثق الاتحاد السعودي في مانشيني، وكتب رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة "X": "رغم الشائعات، إلا أن مكان روبرتو مانشيني على مقاعد البدلاء في المنتخب السعودي ليس في خطر حتى الآن".

وأضاف: "يتمتع المدرب بثقة الاتحاد السعودي لكرة القدم الكاملة، وسيواصل العمل للتحضير لمباريات تصفيات كأس العالم المقررة في نوفمبر المقبل".

ويلعب منتخب السعودية مع باكستان والأردن، في نوفمبر المقبل، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يشارك في كأس الأمم الآسيوية، حيث يلعب أمام عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

ويملك مانشيني، البالغ من العمر 58 عاما، خبرة تدريبية واسعة، حيث عمل في لاتسيو ومانشستر سيتي وجالطة سراي وإنتر ميلان وزينيت سانت بطرسبرج ومنتخب إيطاليا، وحقق معه لقب يورو 2020.

وحقق مانشيني لقبًا في الدوري الإنجليزي، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبًا في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ولقبًا في كأس تركيا، و3 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، ولقبًا في أمم أوروبا، و4 ألقاب في كأس إيطاليا.