تقارير عالمية: دي بروين يزامل كريستيانو في النصر السعودي

ال دوري السعودي ، فجرت تقارير عالمية، أن نادي النصر السعودي يسعى لاقناع صانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي الدولي كيفن دي بروين، بالانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع "fanaticos" فإن مسؤولي النصر لديهم رغبة كبيرة في ضم النجم دي بروين في ظل تمسك المدرب الإسباني بيب جوارديولا باستمرار صانع الألعاب البلجيكي، بصفته من الركائز الأساسية.

ومن جانبه يستعد النصر لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو لكسب خدمات دي بروين، بالإضافة إلى مبالغ أخرى ستتم مناقشتها، لمحاولة إقناع السيتي بالتخلي عن اللاعب في الفترة المقبلة.

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و تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصرف غريب قام به اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، حيث قام كريستيانو بإبعاد رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ بيده، أثناء تواجده في أحد التجمعات.

تصرف غريب من رونالدو تجاه تركي آل الشيخ

وعن كريستيانو رونالدو، أظهر مقطع الفيديو المتداول اللاعب كريستيانو رونالدو أثناء دخوله لأحد القاعات في تجمع، ودفعه للمستشار تركي آل الشيخ للمرور، أثناء حضوره لمهرجان الرياض، حيث قام رونالدو بحركة تلقائية وأبعد المستشار تركي آل الشيخ، متوجهًا إلى مكان آخر.

رونالدو وتركي آل الشيخ، فيتو

وأثار مقطع فيديو كريستيانو رونالدو والمستشار تركي آل الشيخ تفاعلا واسعا وتعجب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تصرف رونالدو الغريب قد ينم على الضيق الواضع وغير المعلوم من كريستيانو رونالدو تجاه آل الشيخ، دونما معرفة الأسباب الحقيقية، وخاصة أنهما تربطهما علاقة صداقة، فيما أكد آخرون أنه تصرف عادي من رونالدو بسبب إنشغاله الذهني، أو أنه كان يريد الهروب من الازدحام.

تصرف رونالد ينم عن الضيق

وعلق حسام يوسف قائلًا: "رونالدو يدفع بتركى ال شيخ بعيدا عنه فى تصرف ينم عن الضيق الواضح..."

ورد الأجودي قائلًا: " اشوفها عاديه جدًا"

وقال عبد الرحمن العطار "انا اشوف الوضع طبيعي... هناك من يبالغ بالتعبير والتصريح!! اذا بمر بمكان وشخص قدامي طبيعي بمسك يده".



أما داليا بي أتش جروب فقالت: "ما دفعه ولا ما يحزنون، وهو في طريقه أمسك فيه وأبعده، بس واضح تركيز رونالدو عالي ورا من يصور... وواضح أنه منفعل وراح جنب المصور"

كريستيانو رونالدو يتصدر مؤشر البحث جوجل

جدير بالذكر أن أسم اللاعب كريستيانو رونالدو تصدر مؤشر البحث الأشهر جوجل، بعد تداول صورة له وهو يحمل علم فلسطين، في إشارة واصحة لدعمه لفلسطين وضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تركي آل الشيخ وكريستيانو رونالدو، فيتو



وشغلت صورة كريستيانو رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت آلاف المشاركات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ومنصة أكس"، حيث عبر النشطاء عن ترحيبهم برفع رونالدو لعلم فلسطين.

لكن بالكشف عن الصورة من خلال مواقع التحليل الخاصة بالصور، اتضح أن الصورة غير صحيحة، وأنه تم تركيبها من قبل البعض، وكانت الصورة الحقيقية للاعب المغربي جودا اليامق، وكانت منشورة على موقع "جيتي"للصور في ديسمبر 2022.

وأظهر الموقع اللاعب المغربي جودا وهو يحمل علم فلسطينبعد فوز المغرب على المنتخب الكندي في دور المجموعات، للدور الـ16 المؤهلة لكأس العالم الذي أقيم في قطر 2022.

رونالدو يلعب مع أحد الأندية الصينية



ويذكر أن اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو مقرر أن يلعب مع أحد الأندية الصينية في مباراته الأولى، حيث وقع نادي النصر اتفاقية مع شركة صينية؛ من أجل إقامة مباراتين، في يناير المقبل، على أن يلتقي رونالدو بنجوم الدوري المحلي هناك، في اللقاء الثاني.

المستشار تركي آل الشيخ، فيتو



وأصبح نادي النصر محطة تسويقية هامة؛ حيث يتواجد عدد من نجوم الكرة العالمية في صفوفه؛ ومنهم البرتغالية كريستيانو رونالدو، والجناح السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

كما يذكر أن نادي النصر، قام بجولة تحضيرية في اليابان، خلال صيف العام الحالي، وبعد ذلك تم تتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخ النصر.