الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

أحدث خطة لتصفية القضية الفلسطينية

بعد أن أخفق الإسرائيليون في التهجير القسرى لأهالى غزة إلى سيناء، بسبب الرفض المصرى الحاسم والمدعوم عربيا، فإنهم يفكرون الآن في تهجيرهم إلى أوروبا.. هذا ما كشف عنه وزير المالية الإسرائيلى الذى أعلن تأييده لاقتراح عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلى يقضى بأن تستقبل الدول الأوروبية فلسطينى غزة للعيش فيها.. 

 

وحتى يتم تمرير هذا المخطط الجديد للتخلص من فلسطينى غزة، وصفوا ذلك التهجير بأنه طوعي، أى اختياري لمن يرغب منهم، وذلك تفاديا للرفض العربى أو الاعتراض الدولى. وتستهدف إسرائيل بذلك الإسراع في تصفية القضية الفلسطينية، فبعد التخلص من سكان غزة سوف تبدأ في التخلص أسرع من سكان الضفة الغربية.

Advertisements

 
وهذا ما تنبهت له مصر مبكرا وكشفته وفضحته لتجهض مخطط إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية الذى وجدت حكومة نتنياهو أن الفرصة مواتية بعد السابع من أكتوبر للتعجيل بتنفيذه، بعد الدعم الواسع الذى حصلت عليه من أمريكا وأوروبا لشن حرب إبادة ضد أهالى غزة، تحت دعوى أن لها الحق في الدفاع عن نفسها.

 
ولذلك سارع السفير سامح شكرى وزير الخارجية لإعلان رفض مصر لتصريح وزير المالية الإسرائيلى، محذرا من تنفيذ مخطط التخلص من فلسطينى غزة بالتهجير والطرد من أرضهم إلى أوروبا هذه المرة، والذى قد يقوم بعض الأوروبيين بتسهيله في إطار دعمهم للإسرائيليين.

 
إن مصر لم تكتف بإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة وممارسة الضغوط لوقف حرب الإبادة التى يتعرضون لها، وإنما تمسكت بأن يقترن وقف الحرب بخطوة سياسية تفضى لتنفيذ حل الدولتين الذى يقضى بإقامة دولة فلسطينية مستقلة..

أوهام نتنياهو!

لا يكفي لإنقاذ غزة!

وهو الحل الذى يقاومه الآن معظم الإسرائيليين وليست حكومة نتنياهو فقط، لأنهم يتصورون أن الفرصة سانحة الآن لتصفية القضية الفلسطينية بخطى أوسع، ولكنهم واهمون. 

القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة سامح شكري وزير الخارجية غزة وزير المالية الإسرائيلي السابع من أكتوبر التهجير القسري الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

معضلة قمة الرياض

صفقة القاصرات!

كلهم قالوا لماكرون: أوقف الحرب أولا

خلاف أمريكى إسرائيلى حول مستقبل غزة

رغبة نتنياهو وقدرته!

الأكثر قراءة

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد زيادة الجرام 500 جنيه، شعبة الذهب تنصح الراغبين فى الاستثمار بالتوجه نحو المعدن الأصفر

تعرف على نتائج اجتماع مجلس الزمالك مع أوسوريو

الداخلية تكشف حقيقة بيان تحذير المواطنين من عصابة سرقة المنازل تحت تهديد السلاح

بسمة داود تحتفل بعقد قرانها من المؤلف هاني سرحان، وفتحي عبد الوهاب أول الحضور

ما تريد معرفته عن مسلسل أمير كرارة الجديد "بيت الرفاعي" (فيديوجراف)

جانتس يكشف مخطط جيش الاحتلال بشأن غزة خلال الفترة المقبلة

كتائب القسام تعلن حصاد اليوم: تدمير 22 آلية ومقتل 9 جنود إسرائيليين

Advertisements

منوعات

المزيد

"أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

أداء الأعمال المنزلية مفيد جدا للياقة البدنية، وتحسين الحالة المزاجية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

المزيد

انفوجراف

الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

المزيد
الجريدة الرسمية