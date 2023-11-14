استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ وقذائف من داخل جنوب لبنان

أطلق مسلحون من الأراضي اللبنانية، الثلاثاء، صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون على مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس"، إنه “خلال النهار أطلق مسلحون صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون على مواقع للجيش في مناطق مارجليوت وعرب العرامشة ويفتاح قرب الحدود اللبنانية”.

وأضاف أنه "هاجم مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية".

قصف اهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

كما ذكر جيش الاحتلال أنه في وقت سابق "قصفت طائرات مقاتلة عددًا من البنى التحتية لتنظيم حزب الله في الأراضي اللبنانية".

وفي حادث ثالث، قال إن "دبابة هاجمت خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة يفتاح".

من جهته، أعلن "حزب الله" في بيان الثلاثاء، استهداف عناصره "موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (حكومية)، أن "الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف بصاروخين المنطقة الواقعة بين بلدتي طير حرفا ومجدلزون، وسقطت قذيفة على الشارع العام في بلدة يارين (قرب مثلث يارين)، دون وقوع إصابات".

ولفتت إلى أن "قصفا مدفعيا إسرائيليا مركّزا استهدف أطراف بلدة رميش، فيما طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة "رب ثلاثين" على الحدود الجنوبية".

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هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكان قد كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وعضو حكومة الطوارئ الحالي بيني جانتس، عن مخطط جيش الاحتلال في غزة خلال الفترة المقبلة مع تصاعد القصف على المدنيين الفلسطينيين في كل مناطق القطاع.

وأكد “جانتس”: نواصل الحرب ونوسع عملياتنا العسكرية في غزة حتى نحقق الهدف ونعيد الأسري.



إطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد سمع دوي انفجارين في تل أبيب، بالإضافة إلي انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات حولوم وبات يام والعين الثالثة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة إسرائيليين بجروح في تل أبيب أحدهما حالته خطيرة جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

اشتباكات مستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور

كذلك أعلنت كتائب القسام أنها تخوض اشتباكات مستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور، مؤكدة قتل 9 جنود من مسافة صفر وتدمير آليات، فيما أعلنت سرايا القدس عن استهداف تحشدات إسرائيلية.

ومنذ قليل، أعلنت حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء أن كتائب القسام مازالت تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت حماس إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود أنفاق تحت مستشفى الرنتيسي دعائية وليست صحيحة، داعيه منظمة الأمم المتحدة لإرسال وفد لتفقد المستشفيات في قطاع غزة.



25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة في غزة

وأضافت: "25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي في غزة، وتم دفن أكثر من 170 جثة داخل ساحات مستشفى الشفاء، كما دمرت قوات الاحتلال 94 مقرا حكوميا في القطاع".

وأشارت حماس إلي أن وصف وزير المالية الإسرائيلية "عرب غزة" دليل على إنكارهم لهوية الشعب الفلسطيني.

بدورها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: "أجهزنا على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة".