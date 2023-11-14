الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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سياسة

سر رفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على هدنة إنسانية في قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

يرفض الاحتلال الاسرائيلي تفعيل أي اتفاق حول هدنة إنسانية في قطاع غزة، ويلجأ للمساومة والضغط والابتزاز من أجل تنفيذ أهدافه السياسية أولا، والتي يتعلق عليها مستقبل الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو، لهذا يضغط بكل قوة ليس فقط للتهرب من الهدنة بل توسيع أمد الحرب على امل توريط امريكا في الصراع. 

 

أسباب ارتكاب الاحتلال المجازر ضد الفلسطينيين   

 

قال راسم عبيدات، المحلل السياسي الفلسطيني، أن أسباب رفض الإسرائيليين الهدنة الإنسانية في غزة وإفشال أي مفاوضات بشأنها، انهم يرغبون في استكمال العملية العسكرية وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين.

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ولفت المحلل الفلسطيني إلى أن إسرائيل تأمل في توسيع دائرة الحرب وتوريط أمريكا، ومن هذا المنطلق قاموا بقصف أهداف مدنية في الجنوب اللبناني وأسفرت عن استشهاد جدة وأحفادها الثلاثة من الأطفال، والتي رد عليها الحزب بتوسع دائرة القصف بعيدًا عن قواعد الاشتباك باستهداف مستعمرة كريات شمونة ولوح حسن نصر الله بتفعيل معادلة "مدني مقابل مدني". 

 

واختتم: ما يحدث سيدفع الأوضاع للخروج عن السيطرة، وتداعيات العدوان البربري على قطاع غزة،لن تكون تلك الأنظمة بمنأى عنها، بل ستكون هي في قلبها.

 

هدم النصب التذكاري للرموز الفلسطينية 

 

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت نصبا تذكاريا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

 

كما أقدمت قوات الاحتلال على تدمير النصب التذكاري للشهيدة شيرين أبو عاقلة على مدخل مخيم جنين للاجئين، وكانت تلك المرة الثانية التي يحطّم فيها الاحتلال النصب التذكاري لـ"شيرين أبو عاقلة" خلال 4 أشهر بعدما دُشّن يوم 11 مايو 2023، تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهادها، التي أقيمت في مكان الحادثة.

 

غليان داخل الإدارة الأمريكية من حرب غزة 

 

وفي وقت سابق من اليوم، وقع أكثر من 400 مسئول أمريكى، يمثلون 40 وكالة حكومية، خطابا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الخطاب يعكس معارضة داخلية متنامية إزاء دعم الإدارة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أن الخطاب يعد جزءا من معارضة داخلية متزايد لتأييد الإدارة للحرب.

 

ويدعو الخطاب بايدن للسعي إلى وقف إطلاق النار فورا فى قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للسماح بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

 

وأوضحت الصحيفة أن هذا الخطاب هو الأحدث فى سلسلة من الخطابات الاعتراضية من قبل مسئولين فى مختلف أنحاء الإدارة، بينها ثلاث مذكرات داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقعها العشرات من موظفي الخارجية الأمريكية وأيضا خطاب مفتوح موقع من قبل أكثر من ألف موظف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن هوية الموقعين على الخطاب المقدم اليوم الثلاثاء، وأيضا ذلك الموقع من قبل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أخفوا هوياتهم خوفا على سلامتهم الشخصية والخطر لمحتمل من فقدان وظائفهم.  ويجب أن يكشف الموقعون على رسائل الاعتراض بالخارجية الأمريكية على أسمائهم، إلا أن هذه الرسائل لم يتم إصدارها علنا.

 

وجاء فى الخطاب: ندعو الرئيس بايدن إلى مطالبة عاجلة بوقف إطلاق النار والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي بتأمين الإطلاق الفوري لسراح الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المعتقلين بشكل تعسفي، وإعادة المياه الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية وعبور مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة.
 

 

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الفلسطينين نتنياهو قطاع غزة الاحتلال غزة الحكومة الإسرائيلية

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