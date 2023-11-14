الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

سقوط أمطار رعدية على شمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

امطار شمال سيناء،فيتو
امطار شمال سيناء،فيتو

تشهد محافظة شمال سيناء تساقط أمطار رعدية متوسطة على كافة الأنحاء وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. 

محافظة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد 

ورفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات وبغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية وبمجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

ومن جهتها، تتابع غرفة العمليات بالمحافظة تطورات الأمطار والظروف الجوية، حيث أن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات بأي شئ غير عادى حتى الآن. 

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توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وكانت هيئة  الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس  القاهرة الكبرى

وتوقعت أيضا أن يسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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