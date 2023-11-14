الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

 استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، اللواء وائل مصطفى حسن رئيس جهاز تعمير سيناء، في حضور المهندس ناجي إبراهيم محمد مدير عام منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء

 وأكد رئيس جهاز تعمير سيناء، على أن الجهاز جاهز لتنفيذ أي مشروعات في محافظة شمال سيناء طبقا لتوجيهات اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

 

 وأشار رئيس الجهاز إلى اطلاع المحافظ خلال اللقاء على تطورات مشروع تطوير العشوائيات والخطة الاستثمارية والمشروعات الجديدة بالخطة الاستثمارية وتوقيتات انتهاء المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها على أرض المحافظة.

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 من جانبه ثمن المحافظ الدور الذي يقوم به جهاز التعمير في محافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا علي أن هذا اللقاء هو الثاني مع رئيس الجهاز منذ توليه رئاسة الجهاز.

 

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