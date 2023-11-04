السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قتلى وجرحى بصفوف الجيش العراقي في هجوم لداعش

داعش، فيتو
داعش، فيتو

شن عدد من عناصر تنظيم داعش، اليوم السبت، هجوما مسلحا عنيفا على نقطة عسكرية في ناحية كبيسة غربي محافظة الأنبار، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش العراقي.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن  عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما عنيفا بأسلحة مختلفة على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في ناحية كبيسة غربي محافظة الأنبار، ما أدى إلى مقتل (3) من عناصر الجيش العراقي، وإصابة (2) آخرين كحصيلة أولية".

وأضافت المصادر أن "قوات الجيش العراقي دخلت في حالة إنذار بناحية كبيسة، وأطلقت عملية أمنية لملاحقة ومتابعة عناصر تنظيم داعش، الذين هاجموا النقطة العسكرية، ويشارك في العملية طيران الجيش وكذلك الطيران الحربي؛ لمتابعة ومراقبة أي تحركات في المناطق الصحراوية القريبة من ناحية كبيسة والمناطق الأخرى".

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ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، إلا أن القوات الأمنية ما زالت تشنّ عمليات ضد التنظيم في عدد من المناطق.

ويواصل عناصر هذا التنظيم هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته، يوقع خلالها عددا من القتلى والجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.

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