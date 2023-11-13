وزير العدل يبحث مع نظيره العراقي سبل التعاون القضائي

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة نظيره العراقي الدكتور خالد الشواني وزير العدل بجمهورية العراق والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والإعلام، والشهر العقاري.

ومن جانبه ، رحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره العراقي والوفد المرافق له، مُشيرًا إلى تميز الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات الشهر العقاري والتوثيق وتسجيل الملكية، كما تم استعراض تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري وما أحدثه من تيسيرات تساهم في حماية الملكيات وتعظيم الاستفادة منها، والطفرة التي لحقت بمنظومة الشهر العقاري، ومشروع وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بُعد، وما تم استحداثه مؤخرًا بها من إمكانية استخراج التوكيلات من الوحدة، والتطبيقات الجديدة المستخدمة كتطبيق "أرغب في عمل توكيل".

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واصطحب المستشار عمر مروان وزير العدل نظيره العراقي والوفد المرافق له في جولة تفقدية لمبنى الوزارة الجديد.

وأبدى وزير العدل العراقي سعادته باللقاء، مُعربًا عن تقديره لما شاهده من تطور في استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في العمل الإداري، وبما شاهده من مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، أنجزها المصريون في زمن قياسي.