العراق تطالب بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف

وصف الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، أن المواطنين فى غزة يتعرضون الى عقاب جماعي سلب من خلاله حياة الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدا على أن العراق ترفض سياسة الانتقام التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، أن الاحتلال يرتكب ابشع الجرائم على مدار الساعة، ويسعى الى القضاء على القضية الفلسطينية، وترفض العراق ذلك الأمر وتدعم الشعب الفلسطيني فى ممارسة حياته بشكل معتاد على الأراضي الفلسطينية دون تهجير وقمع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.



Advertisements



وطالب الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، بالتحرك المجتمع الدولي لإدانة الهجوم والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتتعارض مع حقوق الإنسان.

تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" اليوم السبت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان في حسابها على منصة "إكس"، بأن قرار دمج القمتين جاء "استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

وتهدف الجامعة العربية إلى إظهار "كيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه"، حسبما قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي الخميس.

عقد قمة عربية طارئة بشأن فلسطين

وفي الـ 25 من أكتوبر الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة.

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية (32) في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت، طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرتين الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.