الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة

لقاء محافظ أسيوط،
لقاء محافظ أسيوط، فيتو

 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتسريع وتيرة العمل بمشروعات هيئة الأبنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحتليها والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والجاري تنفيذهم ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة... جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط.

 

خطة هيئة الأبنية التعليمية 

 وقد تناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من خطة هيئة الأبنية التعليمية من مشروعات جاري العمل بها على أرض المحافظة سواء مشروعات تشرف عليها الهيئة كـ(الأسواق الحضرية، والمواقف، ووحدات الإطفاء،...) وغيرها أو تنفيذها كـ(بناء وإنشاء وإحلال وتجديد ) المدارس بالقرى والمراكز فضلًا عن مناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

 كما استعرض الاجتماع نسب ومعدلات الإنجاز للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات أو معوقات قد تظهر أثناء أعمال التنفيذ بما يضمن نهو الأعمال في المواعيد المقررة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة على أن يتم التأكد من سلامة كافة الأعمال حتى الاستلام النهائي طبقًا للقانون.

 

متابعة ميدانية للعمل بالمشروعات 

 ووجه محافظ أسيوط بإستمرار العمل بهذه المشروعات ونهوها في أسرع وقت ممكن طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا ووفقًا للجدول الزمني المقرر لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن بالقرى المستهدفة وإحداث نقلة نوعية في حياتهم لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسة والهيئات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية لكافة مراحل العمل بالمشروعات.

 

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لـ 7 مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية

محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى


 جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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