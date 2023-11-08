الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 249 بجريدة الوقائع المصرية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 249، الصادر في 8 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومحافظات المنوفية والمنيا، ومحافظة الوادي الجديد، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة العدل رقم ٦٢٥١ لسنة ٢٠٢٣، بشأن إنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خـدمات مـصر المتنقـل رقـم (٤٠)، يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقـوم بكافـة أعمـال التوثيـق المختلفـة فـي الأيام التى تحدد له.
-قرار وزارة الداخلية رقم ٢٠٣٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الإذن لكلٍّ من الواحد وعشـرين مواطنًا (أولهم محمد محمد فرج توفيق، وآخرهم أحمد عبد الوهاب على أبو زيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسيـة الأجنبيـة الموضحة قرين اسم كلٍّ منهـم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم ٢٠٥٩ لسنة ٢٠٢٣، برفض طلب الفلسطينى حسين عزمى محمد فروانة، مواليد فلسطين فى ١٩٨٩، اكتسـاب الجنسيـة المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة/٢ من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ للدواعى الأمنية.
-قرار محافظة المنوفيـة رقم ٦٣٩ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد مشروع تقسيم فاضل بناحية سنجرج، مركز منوف وذلك طبقًا لما هو موضح على الخريطة المعتمدة.
-قرار محافظة المنيـا رقم ٥١٣ لسنة ٢٠٢٣، بالاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة ثلاث قراريط وواحد سهم (٥٣٢م٢) الكائنة بحوض العصارة ٣٦ بقرية بنى حرام - مركز ديرمواس وذلك لإقامة موقف حضاري.
-قرار محافظة الوادى الجديد رقم ٣٩٧ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد المخططات التفصيلية لعدد (١١) قريـة بالمحافظـة بمراكـز (الداخلة- الفرافرة- بلاط)

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-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٥١٧ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للأفراد والمدنيين بالإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي.

 

 

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