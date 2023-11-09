طريقة عمل العدس بجبة، بالسمن البلدى أكلة الجدات الشهيرة

طريقة عمل العدس بجبة، العدس بجبة من أنواع العدس الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية فهو يحتوى على بروتين اللحوم ومهمة لصحة الصغار والكبار.

وطريقة عمل العدس بجبة، سهلة وبسيطة وهى أكلة اقتصادية تقدم مع السمن البلدى والخبز الأسمر والسلطة الخضراء والمخللات.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل العدس بجبة.

مكونات عمل العدس بجبة:-

نصف كيلو عدس بجبة

بصلة

ثمرة طماطم

2 فص ثوم

ملح

فلفل أسود

كمون

بهارات لحم

ورق لورى

جيهان

ليمونة

ماء

للتقديم

سمن بلدي

Advertisements

طريقة عمل العدس بجبة:-

نحضر العدس ونغسله جيدا ثم ننقعه ليلة كاملة أو لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

ثم نحضر قدرة الفول أو حلة ونضع بها العدس والتوابل والخضروات والليمونة الصحيحة ولكن تحدث بها فتحة بالاعلى

ثم نزيد القدرة ماء مغلى بحيث يغطى العدس قليلا، ونرفعها على النار حتى الغليان.

ثم نهديء النار تماما ونغطى القدرة ونتركها حتى تمام نضج العدس مع مراعاة تزويد الماء كلما احتاج ذلك.

وبعد تمام النضج نضع العدس فى أطباق التقديم وهو ساخنا ونضيف له السمن البلدى ونضبط الملح ويمكن إضافة شطة، ويقدم ساخنا بجانب الخبز الأسمر وسلطة الخضروات والباذنجان المخلل.

طريقة عمل العدس بجبة، فيتو

فوائد العدس

والعدس له فوائد عظيمة، تدفعنا لتناوله، ومن فوائد العدس:-

يحتوى على كميات عالية من البروتين والألياف والحديد والزنك مما يجعله الطعام الأمثل لتنظيم نسبة السكر في الدم، كما أنه يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء.

العدس مصدر جيد لكل من النحاس والمغنسيوم والحديد والفوسفور، مما يجعله مقاوم لتكون الخلايا السرطانية، والأفضل لمرضى القلب.

العدس يعد وجبة غذائية كاملة، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم، ولأنه يحتوي على نسب مرتفعة جدا من البروتين، فيمكن اعتباره بديل جيد اللحوم، لذلك فهو الأفضل النباتيين، وكذلك لأصحاب الدخول المتوسطة.

يقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح.

يعالج الأنيميا لأنه غني بالحديد والفيتامينات والمعادن.

يساعد الأطفال في النمو بشكل طبيعي لأنه يمدهم بالبروتين اللازم لبناء جسمهم بشكل صحي.

يحتوى على الزنك والبروتينات والعناصر الغذائية المهمة، مما يساعد الجسم في مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا والكورونا.