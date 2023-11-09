الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل العدس بجبة، بالسمن البلدى أكلة الجدات الشهيرة

العدس بجبة، فيتو
العدس بجبة، فيتو

طريقة عمل العدس بجبة، العدس بجبة من أنواع العدس الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية فهو يحتوى على بروتين اللحوم ومهمة لصحة الصغار والكبار.

وطريقة عمل العدس بجبة، سهلة وبسيطة وهى أكلة اقتصادية تقدم مع السمن البلدى والخبز الأسمر والسلطة الخضراء والمخللات.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل العدس بجبة.

مكونات عمل العدس بجبة:-

نصف كيلو عدس بجبة

بصلة

ثمرة طماطم

2 فص ثوم

ملح

فلفل أسود

كمون

بهارات لحم

ورق لورى

جيهان

ليمونة 

ماء

للتقديم 

سمن بلدي

Advertisements

طريقة عمل العدس بجبة:-

  • نحضر العدس ونغسله جيدا ثم ننقعه ليلة كاملة أو لمدة لا تقل عن 6 ساعات.
  • ثم نحضر قدرة الفول أو حلة ونضع بها العدس والتوابل والخضروات والليمونة الصحيحة ولكن تحدث بها فتحة بالاعلى
  • ثم نزيد القدرة ماء مغلى بحيث يغطى العدس قليلا، ونرفعها على النار حتى الغليان.
  • ثم نهديء النار تماما ونغطى القدرة ونتركها حتى تمام نضج العدس مع مراعاة تزويد الماء كلما احتاج ذلك.
  • وبعد تمام النضج نضع العدس فى أطباق التقديم وهو ساخنا ونضيف له السمن البلدى ونضبط الملح ويمكن إضافة شطة، ويقدم ساخنا بجانب الخبز الأسمر وسلطة الخضروات والباذنجان المخلل.
طريقة عمل العدس بجبة، فيتو 

فوائد العدس

والعدس له فوائد عظيمة، تدفعنا لتناوله، ومن فوائد العدس:-

  • يحتوى على كميات عالية من البروتين والألياف والحديد والزنك مما يجعله الطعام الأمثل لتنظيم نسبة السكر في الدم، كما أنه يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء.
  • العدس مصدر جيد لكل من النحاس والمغنسيوم والحديد والفوسفور، مما يجعله مقاوم لتكون الخلايا السرطانية، والأفضل لمرضى القلب.
  • العدس يعد وجبة غذائية كاملة، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم، ولأنه يحتوي على نسب مرتفعة جدا من البروتين، فيمكن اعتباره بديل جيد اللحوم، لذلك فهو الأفضل النباتيين، وكذلك لأصحاب الدخول المتوسطة.
  • يقلل  الكوليسترول والدهون الثلاثية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح.
  • يعالج الأنيميا لأنه غني بالحديد والفيتامينات والمعادن.
  • يساعد الأطفال في النمو بشكل طبيعي لأنه يمدهم بالبروتين اللازم لبناء جسمهم بشكل صحي.
  • يحتوى على الزنك والبروتينات والعناصر الغذائية المهمة، مما يساعد الجسم في مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا والكورونا.
txt

فوائد الكركدية، يعالج الأنيميا ويخفض الضغط والكوليسترول بالدم

txt

فوائد عين الجمل، يعالج الربو والروماتويد ويحارب السرطان وأمراض الشيخوخة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

العدس بجبة طريقة عمل العدس بجبة مكونات عمل العدس بجبة العدس فوائد العدس الشيف نوال أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل القرنبيط المقلي بالطريقة المصرية

طريقة عمل البصارة، أوفر وألذ اكلة مصرية والحلو أرز باللبن

طريقة عمل صلصة الكشري في البيت وزي المحلات

طريقة عمل المسقعة، بأكثر من طريقة ومذاق لا يقاوم

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

بعد تقارير موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.. خبراء يكشفون أسرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.. و3 تداعيات خطيرة للاقتصاد

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

رئيس الكاف يكشف حقيقة إنهاء الشراكة مع قنوات بي إن سبورتس القطرية

Advertisements

منوعات

المزيد

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية