الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جماعة الحوثي اليمنية تعلن تفاصيل استهداف العمق الإسرائيلي

الحوثي، فيتو
الحوثي، فيتو

أعلنت جماعة الحوثيون اليمنية، اليوم الأربعاء، إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق إسرائيل، وقد وصلت إلى أهدافها.

استهداف صواريخ الحوثين للعمق الإسرائيلي


وقالت الحوثيون في بيان: "أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وقد وصلت إلى أهدافها بفضل الله".


وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعمًا ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة. وما النصر إلا من عند الله".

Advertisements


انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات


وأفادت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم الأربعاء بأن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.


وخلال ساعات النهار من يوم الثلاثاء، أعلن المتحدث العسكري باسم  جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية، مضيفا: "قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".


وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. 

الحوثي: سنواصل استهداف الاحتلال الإسرائيلي حتى يتوقف القصف على غزة (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس فى غزة بقصف عنيف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحوثيون إسرائيل استهداف صواريخ الحوثين للعمق الإسرائيلي إيلات حماس الصواريخ البالستية عملية طوفان الأقصى

مواد متعلقة

الباليستية VS المجنحة، أجواء الشرق الأوسط في قبضة الصواريخ الطائشة

سيناريوهات‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬والحوثيين اعتداءات، ‬جماعة‭ ‬الحوثى‭ ‬الأخيرة‭ ‬تثير‭ ‬المخاوف‭ ‬والتساؤلات وخبراء: ‬الاعتداءات‭ ‬الأخيرة‭ ‬محاولة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المملكة‭

الأكثر قراءة

مجلس اتحاد الكرة يتابع حالة مصابي فريق دكرنس للناشئين بعد تعرضهم لحادث سير

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل أسرى محررين (فيديو)

يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع (صور)

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

الإسكان تطرح ورشا خدمية بالشيخ زايد

بطل من ذهب، وكيل شباب الدقهلية تكرم عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة بدكرنس (صور)

سيناء.. حكاية الوادى المقدس طوى.. هنا جبل الطور أقدس الأماكن فى الديانات السماوية الثلاث

Advertisements

منوعات

المزيد

الوجه الآخر للمقاطعة، أصحاب محلات وأكشاك: خسرنا كتير بس كله فدا فلسطين (فيديو وصور)

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية وزعماء العالم متواطئون

الدوري الإفريقي، عجوز تدعم الأهلي وفلسطين في لقاء صن داونز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 1-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليورو في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ما هي صواريخ ومسيرات الحوثيين التي قصفت إسرائيل؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية