جماعة الحوثي اليمنية تعلن تفاصيل استهداف العمق الإسرائيلي

أعلنت جماعة الحوثيون اليمنية، اليوم الأربعاء، إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق إسرائيل، وقد وصلت إلى أهدافها.

استهداف صواريخ الحوثين للعمق الإسرائيلي



وقالت الحوثيون في بيان: "أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وقد وصلت إلى أهدافها بفضل الله".



وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعمًا ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة. وما النصر إلا من عند الله".

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انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات



وأفادت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم الأربعاء بأن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.



وخلال ساعات النهار من يوم الثلاثاء، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية، مضيفا: "قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".



وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.