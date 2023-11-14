الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تعرف على حصيلة شاحنات المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح

معبر رفح،فيتو
معبر رفح،فيتو

كشف مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبو محسن، اليوم الثلاثاء، أعداد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ فتح المعبر الذي يربط غزة بمصر، وأصبح الشريان الوحيد لدخول المساعدات إلى الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

وقال أبومحسن، إن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات والمواد الإغاثية التي تم إدخالها لقطاع غزة منذ فتح معبر رفح قبل نحو عشرين يومًا وصل إلى 1043 شاحنة"، مشيرًا إلى أن هذه الشاحنات تحمل مياهًا وأدوية ومواد غذائية.

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وأضاف أنه تم "إدخال 12 سيارة إسعاف قدمتها دولة الكويت لوزارة الصحة الفلسطينية ضمن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أن أعداد حمَلة الجوازات الأجنبية الذين غادروا قطاع غزة عبر المعبر بلغ نحو 4119 شخصًا، لافتًا إلى أن أعداد الجرحى والمرضى الذين سُمِح لهم بمغادرة القطاع للعلاج في المشافي المصرية وصل إلى 151 شخصًا.


وتطالب جهات أممية ودولية وفلسطينية بتسريع وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية المدمِّرة منذ 39 يومًا.

وتُواصل إسرائيل منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة وهو ما يؤثر على قطاعات واسعة في القطاع، كان آخرها إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها ستكون عاجزة حتى عن استلام المساعدات بسبب عدم وجود الوقود اللازم لتشغيل شاحنات لنقلها.

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