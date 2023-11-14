معبر رفح يستقبل 4 حالات من مصابي قطاع غزة

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن معبر رفح استقبل اليوم الثلاثاء، 4 حالات من مصابي قطاع غزة، بجانب دخول 400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصريين.

وأوضح مصطفى عبد الفتاح، خلال مداخله الهاتفية مع فضائية القاهرة الاخبارية، أن معبر رفح يستقبل اليوم دخول مايقرب من 150 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرا الي الحكومة المصرية أنّ تضخّ المساعدات بصورة مستمرة للقطاع، انتشار سيارات الإسعاف المصرية في معبر رفح البري، لاستقبال مزيد من حالات الجرحى والمصابين ويتم تشخيص الحالات وتوزيعهم علي المستشفيات المصرية.

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وتابع مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، انه تم وصول مايقرب من 6 آلاف شخص من حاملي الجنسيات المزودجة، تم دخولهم من معبر رفح، ومازال المعبر يستقبل حاملي الجنسيات

وقع انفجار في مدينة إيلات الإسرائيلية، ودوت صافرات الإنذار لمدة 30 ثانية بما يشير أن الصواريخ لم يكن مصدرها قطاع غزة.

إطلاق صفارات الإنذار

وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء إنه في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في الدقائق الأخيرة في قطاع إيلات، نؤكد أنه في هذه المرحلة لم يتم تلقي أي اتصالات عن إصابات، كما نشرت روسيا اليوم فيديو لموقع الانفجار فى إيلات الإسرائيلية.